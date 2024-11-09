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娛樂 電視

張書豪分手「沉迷網黃片」滿足性幻想 陸夏聽歌自慰搖身「金曲大濕」

〔記者李紹綾／台北報導〕林思宇在影集《妮波自由式》暈船混血砲友白梓軒，自分隔兩地後，兩人關係草草結束，她轉身就與韓國歐爸金在勳展開一段新戀情，受「韓劇效應」影響，認為對方就是理想的夢中情人，卻在各種現實生活產生分歧。

林思宇（右）在《妮波自由式》與金在勳有一場浪漫戀情。（紅杉娛樂提供）林思宇（右）在《妮波自由式》與金在勳有一場浪漫戀情。（紅杉娛樂提供）

劇中，莊凱勛和張書豪分享自己到埃及回春的奇葩3P經驗，並自告奮勇幫他挑人，張書豪因此生氣被莊凱勛陷害，反倒被狠狠教訓一頓，他和邵翔分手後，開始沉迷於網黃自拍的性愛影片，沒想到透過網黃多P、SM影片滿足自己性愛幻想的主角，竟是高中時期欣賞的老師楊鎮。

林思宇（左）在《妮波自由式》與韓國歐爸金在勳展開新戀情。（紅杉娛樂提供）林思宇（左）在《妮波自由式》與韓國歐爸金在勳展開新戀情。（紅杉娛樂提供）

張書豪（右）在《妮波自由式》生氣被莊凱勛（左）陷害，卻反過來被狠狠教訓一頓。（紅杉娛樂提供）張書豪（右）在《妮波自由式》生氣被莊凱勛（左）陷害，卻反過來被狠狠教訓一頓。（紅杉娛樂提供）

因出演女同劇集《第一次遇見花香的那刻》被粉絲封為「姬圈天菜」的程予希，在劇中飾演陸夏最愛的歌手Joanna。劇中面對程予希的多變樣貌，陸夏總是難以招架；甚至被林宇當面爆料，陸夏經常在聽她的歌自慰，讓陸夏瞬間從海王海后變成了害羞的「金曲大濕」。

張書豪（右）在《妮波自由式》透過幻想自己是網黃性愛影片中的角色，來滿足生理需求。（紅杉娛樂提供）張書豪（右）在《妮波自由式》透過幻想自己是網黃性愛影片中的角色，來滿足生理需求。（紅杉娛樂提供）

《妮波自由式》大膽呈現各種性愛議題，劇中大量的親熱場面，讓「動作戲」成為一大挑戰，不但考驗演員也考驗拍攝團隊。為確保拍攝順利進行，主創團隊特別延請有資歷的親密指導林微弋，藉由演員的聲音與肢體，完美傳遞許多情慾場面。

張書豪（左）在《妮波自由式》高中時期欣賞的老師楊鎮（右），竟是現在自己喜歡的網黃。（紅杉娛樂提供）張書豪（左）在《妮波自由式》高中時期欣賞的老師楊鎮（右），竟是現在自己喜歡的網黃。（紅杉娛樂提供）

莊凱勛在《妮波自由式》和張書豪分享自己到埃及與法老們3P的奇葩經驗。（紅杉娛樂提供）莊凱勛在《妮波自由式》和張書豪分享自己到埃及與法老們3P的奇葩經驗。（紅杉娛樂提供）

陸夏（左）在《妮波自由式》和程予希（右）分享音樂帶來的悸動。（紅杉娛樂提供）陸夏（左）在《妮波自由式》和程予希（右）分享音樂帶來的悸動。（紅杉娛樂提供）

監製Lincoln談到，「所有的性愛戲我們都是設計過的，並事先跟演員逐場排練，拍攝時親密指導也有到現場，她會去確認演員的防護措施相當專業，讓在場的演員都感到很有安全感。」動作戲最多的女主角林思宇拍完時笑稱：「當女演員真的好累，還是我去當男演員好了。」張書豪則是因為求表現，在排戲時就迫不及待褪下外褲，引親密指導林微弋連忙出聲阻止：「先不要脫、先不要脫！」讓在場工作人員笑聲不斷。

《妮波自由式》11月1日起，每週五晚間9點於Hami Video、MyVideo、friDay影音聯合播出，GagaOOLala於11月8日上架一至五集、11月22日上架六至十集。

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