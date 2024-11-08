網紅筋肉媽媽被祖了！ 粉絲專頁無預警遭停權10年

網紅筋肉媽媽粉絲專頁無預警被停權10年。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕健身型網紅筋肉媽媽昨（7）日透過社群帳號以及新的粉絲專頁，表示自己經營了很久的粉絲專業，無預警收到停權10年的通知。筋肉媽媽說自己非常確定沒有任何違規行為，雖然現在已經申訴，但也做好粉絲專頁找不回來的最壞打算。

筋肉媽媽表示，自己收到通知，表示「你的帳號受到限制3649天，你的帳號活動違反了我們的《社群守則》，因此無法執行平時可執行的動作」突如其來的打擊讓筋肉媽媽一時有點不知所措。

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筋肉媽媽收到停權通知，發了文章表達心情。（翻攝自臉書）

「我不知道原因，但我很確定自己沒有違反社群守則，沒有前兆的狀態下，我的筋肉媽媽粉專，停權十年，已經申訴了，但我同時做好準備有機會要不回來。」根據規定，經營者若違反社群守則或被檢舉成立後，通常會先收到通知且狀態會被改成黃色，也就是所謂的「黃標」。黃標後文章處即率就會降低，筋肉媽媽嘆：自己沒有收到任何黃標通知，直接被無預警停權10年，代表過去紀錄的點滴都會消失，有點可惜。

筋肉媽媽也在其他社群網站發布消息。（翻攝自IG）

【筋肉媽媽臉書全文】

我不知道原因，但我很確定自己沒有違反社群守則，沒有前兆的狀態下，我的筋肉媽媽粉專，停權十年，已經申訴了，但我同時做好準備有機會要不回來。

26萬追蹤沒了，不過人還活得好好的，沒有什麼事情，不能從頭開始，這是我現在的心情。 先趕緊開著新粉專出來，如果以後舊的粉專可以找回來，我會雙邊一起經營。

確認自己粉專停權的時候，我正在副駕駛座上。野馬先生明天要飛澳門準備比賽，我陪他去拿訂製的裝備，晚點還要去婆婆的墓園....然後就發現了確定被停權的事，手機操作我找不到申訴的地方，所以時間緊迫的他還是陪我回家用電腦處理。

一直很冷靜，朋友們都紛紛幫忙，但還是有哭了一下。 認識我的人都知道我根本不愛當紅人，粉專帶給我的快樂一直是分享人生、推廣運動、很多低潮都是粉絲回饋留言等等陪我度過的。

哭，畢竟粉專從2013開始經營，當初為什麼經營呢？

因為一個製作人成為了新手媽媽不適應，在姊妹淘開了專欄，想有個地方分享更多當媽媽的心情和自己的專欄文章，然後就糊裡糊塗踏上了自媒體，那個粉專，是這十多年來，人生努力的軌跡。

如果大家還願意看我寫的東西、拍的影片、以及明年即將出版新書、架設運動教學網站....可以繼續追蹤我嗎？ 筋肉媽媽，也是筋肉萬萬。

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