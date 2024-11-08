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（影）破天荒頭一遭 鍾明軒單打獨鬥12年首招夥伴

網紅鍾明軒向各方菁英喊話，希望有人能加入他，成為他的夥伴。（翻攝自IG）網紅鍾明軒向各方菁英喊話，希望有人能加入他，成為他的夥伴。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「國際美人」鍾明軒今（8）日在社群上傳影片，公開向各方英雄好漢喊話：「履歷給我投過來～一起在這個世界大發瘋！」。這也是鍾明軒創作12年以來第一次公開徵求夥伴。

鍾明軒在短片一開始，就提到自己最早的創作起於2012年他12歲的時候，那個從《煎熬》開始的小男孩，現在已經累積了442部影片，擁有125萬訂閱。

鍾明軒對於自己想找怎樣的人開出5大條件，他表示，自己一向都是獨立作業，從影片構想、剪輯到上傳都是自己來，所以他要找的人不但是工作上的夥伴兼戰友，也希望對方年紀在25歲以上、具有基礎電腦剪輯能力、有拍攝能力、有冒險精神、住在新北市或桃園地區5大條件。

對於未來共事的夥伴，鍾明軒開出5大條件。（翻攝自IG）對於未來共事的夥伴，鍾明軒開出5大條件。（翻攝自IG）

早期的鍾明軒會分享自己的感受，之後由於愛上旅行，近期的片子大多都是他走訪各地的紀錄。鍾明軒自曝，目前他已經去過20個國家和地區，他也表示：因為旅行，我認真愛上這個地球。

雖然洋洋灑灑開出5大條件，但鍾明軒還是不忘提醒，這個人一定要懂他的美。他強調要找的這位夥伴不限男女，不過直覺告訴他有很大機率會是女生，「因為我不知道為什麼，女生就是比較懂我的美」。

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