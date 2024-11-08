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娛樂 最新消息

勇揭自身遭性侵經歷！伊藤詩織嘆正義難伸張「被當代表人物不舒服」

黑箱日記導演伊藤詩織（記者王文麟攝）黑箱日記導演伊藤詩織（記者王文麟攝）

〔記者許世穎／台北報導〕兼具記者、作家等身分的伊藤詩織以紀錄片《黑箱日記》記錄自身遭性侵的經歷和療傷過程，電影今（8）日在2024金馬影展首映，親任導演的伊藤提到經常被視為「#MeToo」運動代表人物，坦言不太舒服，「畢竟沒有任何運動是可以單打獨鬥的」，更感嘆正義並非每次都能伸張，「像強尼喜多川的事件也經歷了很多年才被揭穿。」

伊藤2015年遭遇性侵後公開控訴而成為日本#MeToo運動代表人物，並自此投身性別平等及人權議題，2017年她出版《黑箱：性暴力受害者的真實告白》一書，基於自身受性侵經歷，揭露噤聲日本社會的性別歧視常態，2020年更被《時代》雜誌評選為年度百大影響力人物。

黑箱日記導演伊藤詩織（記者王文麟攝）黑箱日記導演伊藤詩織（記者王文麟攝）

《黑箱日記》為伊藤執導的首部紀錄長片，記錄她身兼倖存者、吹哨者、調查者的複雜心境，呈現她撼動傳統父權社會、奪回自主詮釋權的方式。她對於來到金馬影展直說很高興也很期待，「很期待觀眾反應跟大家的問題，這一直是我的夢想。」她說過去常來台灣，除了因為報導，也參加過同志遊行。

電影從將近400小時的影像素材還有她的自拍影片、日記剪輯而成，她表示第一步先是將素材剪成100小時，但最終還是要回到400小時素材去研究，「其實過程是個很大的挑戰，畢竟我同時是故事的主角，又是導演，也有很多不想讓家人看到的部分，其中確實有一些衝突，但我最後來是必須拉回導演身分，和團隊來來回回討論。」

伊藤形容「創傷」其實相當奇怪，「有些東西我其實都忘記了，像是我曾經在事發後錄下我考慮輕生的影像要給家人，這段影片情緒很強，我真的也是不太希望爸媽看到，但同時我也發現我在醫院醒過來後的影像，我想要活下去、用影像記錄，這也代表了我身為記者的一個使命。」

先前伊藤也曾於國外分享類似經歷，她表示在亞洲大家更能體會家人沒有太支持公開這件事情的想法，「一方面怕公眾的眼光，尤其2017年時連我父親的照片都被曝光」，她說家人後來有慢慢了解她為什麼要公開，「甚至妹妹找工作時都會有點擔憂，會不會讓人家知道她跟我的關係，一直到我2020年被《時代》雜誌評選為年度百大影響力人物，她才覺得我有點酷，這也反映了社會看待這樣事情的態度。」

由於要重新檢視自己傷疤，伊藤坦言每一天都會感到痛苦，「畢竟是我試著去忘記的事情，是個痛苦的過程，但當我完成後覺得非常療癒，而且很高興可以說出來，這是一個倖存者的故事，也希望可以啟發別人，畢竟常常這類的事情都是第三人稱在說，但不用別人來訴說，其實自己就可以說出來了！」《黑箱日記》將於12月13日在台上映。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

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