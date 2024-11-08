晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

沈春華中國驚爆意外！圍巾捲進輸送帶「頭部瞬間下扯」

沈春華在中國上海機場發生兩起意外。（翻攝自臉書）沈春華在中國上海機場發生兩起意外。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕64歲沈春華投身新聞界多年，是許多觀眾心中最信賴的主播，7年前離開主播台後轉戰新媒體，仍不時分享生活日常和粉絲互動。沒想到，沈春華今（8日）在上海虹橋機場發生2次驚險意外，除了衣服、圍巾遭捲進輸送帶輪軸，又因踩空導致雙膝跪地重摔，讓她嚇得直呼：「『災難』往往在一時疏忽中發生」。

沈春華還原事發經過，她當下與朋友帶著登機箱進行安檢，沒想到長圍巾和披風式針織外套皆被捲進輸送帶，導致她的頭、頸被迅速向下拉扯，她情急之下大聲喊道：「停住！停住！」隨即以最快速度掙脫圍巾，「就在這個驚險的瞬間，一旁的機場人員及時按下按鈕，輸送帶終於停止了！」

因個性急躁，沈春華10分鐘後著急開啟漫遊功能報平安，結果不慎在停車場一腳踩空，致使膝蓋重摔在地而瘀青，連續發生2起可怕意外，讓她不禁反思並警惕自己：「才經歷了剛剛的教訓，為何自己還要衝衝衝？上車再講不就好了嗎？」她將此次驚險遭遇當作是老天的提醒。

2次危機皆幸運化險為夷，沈春華為此更強調：「小心不蝕本，人生不必貪快，所謂『慢活』在我們的這個年歲很有深意。」加上平日有運動的習慣，所幸沒有造成更嚴重的傷害。最後，沈春華也呼籲機場安檢時要儘量簡化服裝，避免佩戴圍巾並在生活中保持警覺，避免意外突然找上門的可能。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中