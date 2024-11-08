沈春華中國驚爆意外！圍巾捲進輸送帶「頭部瞬間下扯」

沈春華在中國上海機場發生兩起意外。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕64歲沈春華投身新聞界多年，是許多觀眾心中最信賴的主播，7年前離開主播台後轉戰新媒體，仍不時分享生活日常和粉絲互動。沒想到，沈春華今（8日）在上海虹橋機場發生2次驚險意外，除了衣服、圍巾遭捲進輸送帶輪軸，又因踩空導致雙膝跪地重摔，讓她嚇得直呼：「『災難』往往在一時疏忽中發生」。

沈春華還原事發經過，她當下與朋友帶著登機箱進行安檢，沒想到長圍巾和披風式針織外套皆被捲進輸送帶，導致她的頭、頸被迅速向下拉扯，她情急之下大聲喊道：「停住！停住！」隨即以最快速度掙脫圍巾，「就在這個驚險的瞬間，一旁的機場人員及時按下按鈕，輸送帶終於停止了！」

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因個性急躁，沈春華10分鐘後著急開啟漫遊功能報平安，結果不慎在停車場一腳踩空，致使膝蓋重摔在地而瘀青，連續發生2起可怕意外，讓她不禁反思並警惕自己：「才經歷了剛剛的教訓，為何自己還要衝衝衝？上車再講不就好了嗎？」她將此次驚險遭遇當作是老天的提醒。

2次危機皆幸運化險為夷，沈春華為此更強調：「小心不蝕本，人生不必貪快，所謂『慢活』在我們的這個年歲很有深意。」加上平日有運動的習慣，所幸沒有造成更嚴重的傷害。最後，沈春華也呼籲機場安檢時要儘量簡化服裝，避免佩戴圍巾並在生活中保持警覺，避免意外突然找上門的可能。

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