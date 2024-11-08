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有謙喊愛台灣鳥寶寶「抱抱睡」 被GOT7哥哥調侃：啥時變男人了

有謙演唱會預計11月22日在Zepp New Taipei舉辦，跨海接受訪問。（遠雄創藝提供）有謙演唱會預計11月22日在Zepp New Taipei舉辦，跨海接受訪問。（遠雄創藝提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓團GOT7成員有謙在11月22日將再次來台開唱，他接受聯訪，用中文撩妹金句宣傳，「晚上抱抱睡，等鳥寶寶來Zepp New Taipei」，模樣十分可愛逗趣。

身為團隊裡的老么，被問到最近一次感受到GOT7哥哥的愛是什麼時候？現年27歲的有謙笑說，「最近每次見到的時候，哥哥們就會說『唉一古，什麼時候變成男人了』、『你的身材好像變厚了?』也會講這種話。」

有謙聊到GOT7哥哥話題秒笑了。（遠雄創藝提供）有謙聊到GOT7哥哥話題秒笑了。（遠雄創藝提供）

最近有謙忙於巡演，必帶的物品包括項鍊、伏地挺身的握把及帽子，自嘲就跟賣帽子的人一樣多，「不管去哪一個國家也會有很多粉絲送我，如果有收到我特別喜歡的款式，我會一直帶它出門。」

除了巡演，有謙擔任選秀節目《UNIVERSE LEAGUE》的製作人，因此回想起練習生時期，直呼很懷念從前，通常團隊中都會由一個人掌握主導權來練習，儘管過程中一定會有衝突，但有這樣的過程才會變成真正的團體。有過這樣的經歷，有謙現在也很常去看參賽者們，也會親自選好組長要他們練習，以過去的方法套用到現在的練習生們。

儘管工作滿檔，有謙坦言不會有壓力需要去紓壓，如果有感受到壓力，他一定會講出來，專注在一件事情上時，就自然不會去胡思亂想，「因為你去想，才會感受到壓力。」

最後有謙向粉絲們喊話：「我們台北鳥寶寶們，可以透過Solo專場見到大家真的很開心，希望跟大家擁有難忘的回憶，希望大家玩得開心，我們馬上見！I LOVE YOU。」

由主辦單位「遠雄創藝」所舉辦的「2024 YUGYEOM TOUR TRUSTY」台北站巡演日期訂於11月22日，票價分為一樓4780元、二樓4980元、二樓站區3780元，福利祭出簽名海報、觀看彩排、20人大合照、歡送以及限定小卡，門票已在拓元系統全面啟售。

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