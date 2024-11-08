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歌迷揪團擠下水道！周董大巨蛋搶不到票 天王嫂昆凌回應了

昆凌（記者王文麟攝）昆凌（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「周董」周杰倫下月就要登上大巨蛋開唱，「天王嫂」昆凌今天出席活動，坦言這陣子訊息不斷，真的收到很多親友請託求票，而她也無法多幫忙，只能笑說：「希望大家都可以順利搶到票。」台北演唱會屆時她也會到場。

周杰倫（右）和老婆昆凌。（翻攝自IG）周杰倫（右）和老婆昆凌。（翻攝自IG）

周董12月5日起，就要在大巨蛋舉辦4場「嘉年華」演唱會， 15萬張門票火速秒殺，就連視線遮蔽區座位的門票全數搶空。

老公即將在台灣開唱，昆凌甜蜜透露，會儘量找時間幫另一半放鬆身心靈，也會陪老公運動，至於三個兒女則會錄製影片幫爸爸打氣，非常貼心。

昆凌（記者王文麟攝）昆凌（記者王文麟攝）

只是周董的大巨蛋演唱會造成搶票熱潮，第一時間就有多達89萬人同時在線，無奈就是一票難求。

昆凌（記者王文麟攝）昆凌（記者王文麟攝）

這陣子有網友在臉書號召組團，邀約沒搶到周董演唱會門票的粉絲，一起到大巨蛋的下水道聽演唱會。

對此，昆凌聽到卻笑了並表示：「下水道有點危險，還是要請大家保持安全。」

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