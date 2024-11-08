前AV天后蒼井空驚爆住院！卵巢囊腫長10年近況曝：43年來最痛

蒼井空發文分享切除卵巢囊腫的經歷。（翻攝自IG、部落格）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本前AV天后女優「蒼井空」在2018年宣布結婚，隔年5月產下雙胞胎兒子，引退AV界。她近日在部落格透露要住院開刀，切除患了10年的卵巢囊腫，突如其來的消息震驚許多粉絲，她也直言「是43年人生中，最痛的一次經歷」。

蒼井空在部落格無預警透露自己每年都有固定做子宮頸癌檢查，不料在約10年前被確診罹患卵巢囊腫，期間經歷懷孕、生產、不孕治療等過程，每次檢查大小都是2公分。然而她在半年前暫停不孕治療，沒想到囊腫竟在這段時間暴風增大3公分，「它生長得如此之快，快得讓人害怕」，這才讓她下定決心接受治療。

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蒼井空卵巢囊腫留了10年，終於決定切除。（翻攝自部落格）

蒼井空回憶，術後麻醉醒來感到全身劇烈疼痛，崩潰直喊是她43年人生中最痛的一次，「真的太痛了，點滴裡的麻醉完全沒有止痛效果，最後靠栓劑和打針鎮痛」。她也分享這次的手術是透過腹腔鏡手術切除卵巢囊腫，手術傷口1.5公分，比剖腹10公分還小，沒想到會比生產時還痛，手術經歷讓不少網友感到相當心疼。

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