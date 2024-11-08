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郭雪芙金門當漁婦譜戀情！ 戴斗笠下田採蚵畫面流出

郭雪芙在《不如海邊吹吹風》下田採蚵。（大川大立提供）郭雪芙在《不如海邊吹吹風》下田採蚵。（大川大立提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕何潤東執導愛情影集《不如海邊吹吹風》，找來陳柏霖、郭雪芙擔任主演，以金門這座充滿自然美景的島嶼為背景，帶領觀眾進入一段雙向救贖的愛情故事。該劇今（8日）釋出正式海報，分別以「餘暉」和「暖陽」為主題，用陽光來象徵兩人愛情的起落，展現陳柏霖和郭雪芙四搭合作的情感溫度，郭雪芙直呼兩人在劇中療癒彼此的過程將是最大看點，尤其在純樸的金門小鎮拍攝，更有種「放慢腳步，更往內在探究的感覺。」

陳柏霖在《不如海邊吹吹風》飾演「帥跩大明星」，在演藝圈如魚得水。（大川大立提供）陳柏霖在《不如海邊吹吹風》飾演「帥跩大明星」，在演藝圈如魚得水。（大川大立提供）

陳柏霖飾演落難的「帥跩大明星」白引默，在金門意外撞見郭雪芙飾演的「最美小海女」李海諾，兩人將治癒彼此曾經受傷的心靈，並逐漸看見對方隱藏著的真心。陳柏霖形容角色「白引默」和自己同樣是演員，且擁有類似的演藝經歷，但個性卻截然不同，「白引默是一個有悲傷童年的人，對人非常的不信任，也很隱藏自己的內心。」相信觀眾可以透過白引默一角看見陳柏霖更為內斂的一面，他也將和郭雪芙互飆演技。

陳柏霖（右）、郭雪芙在《不如海邊吹吹風》「暖陽版」海報呈現頭靠頭、背對背的姿態。（大川大立提供）陳柏霖（右）、郭雪芙在《不如海邊吹吹風》「暖陽版」海報呈現頭靠頭、背對背的姿態。（大川大立提供）

劇中，郭雪芙詮釋個性充滿活力且堅韌的李海諾，從小在金門的大自然中成長，雖然看似開朗，內心卻隱藏著失去雙親的傷痛，在與陳柏霖飾演的白引默相遇後，兩人在彼此的陪伴中找到治癒，展現與過往截然不同的角色形象。特別的是，戲裡她總是以簡單樸素的衣著現身，但即使身穿採蚵裝，仍舊難掩她如芙蓉出水般的姿色，成為劇組中一道亮眼的風景，被工作人員封為「最美小海女」。

陳柏霖（右）、郭雪芙在《不如海邊吹吹風》「餘暉版」海報中互相依偎。（大川大立提供）陳柏霖（右）、郭雪芙在《不如海邊吹吹風》「餘暉版」海報中互相依偎。（大川大立提供）

最新釋出的正式海報中，「餘暉版」呈現夕陽橘紅色調鋪滿整片海平面，陳柏霖與郭雪芙在柔和光芒中相互依偎，氛圍溫暖，流露出深刻的心靈安慰，讓觀眾感受到這對戀人間的療癒力量。「暖陽版」則展現了波光粼粼的海面，陽光在水面上閃爍著金光，象徵陳柏霖與郭雪芙之間情感的升溫。兩人頭靠頭、背對背的姿態，傳遞出安定感和內心的療癒，將這部治癒系愛情劇中的浪漫情感表達得淋漓盡致，捕捉了愛情中最美好的時刻。

郭雪芙在《不如海邊吹吹風》總是活力滿點面對工作。（大川大立提供）郭雪芙在《不如海邊吹吹風》總是活力滿點面對工作。（大川大立提供）

《不如海邊吹吹風》故事源自韓國CJ ENM的原創IP《頂級巨星柳白》，融合了金門的絕美自然景觀，為觀眾營造出遠離城市喧囂的純粹感。除了主演陳柏霖與郭雪芙外，該劇還匯集了范文芳、洪慧芳、蔡思韵、林柏叡、庹宗華、鄭家榆等實力派演員。影集《不如海邊吹吹風》將於年末播出。

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