香港女星被影帝罵髒當場噴淚 ！遭劍刺傷險破相

衛詩雅在《破。地獄》飾演消防救護員，比照正式救護員方式訓練體能。（華映提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕港片《破。地獄》集合香港二代喜劇泰斗影帝許冠文及黃子華攜手演出，曾入圍香港電影金像獎影后的衛詩雅在片中飾演許冠文女兒，為作品投入長達9個月訓練破地獄流程，她更在反覆練習拋接劍時因重量和距離拿捏不慎，劍尖直朝臉部而來，情急之下她只好以單手擋劍，導致手心意外遭劍刺傷、驚險擋掉破相之災。

衛詩雅在《破。地獄》多場哭戲展現演技層次。（華映提供）

衛詩雅在片中職業為消防救護員，除了運用曾擔任救生員的真實經歷，也比照正式救護員方式訓練體能，戲中扛起和她體重相差好幾倍的病患仍游刃有餘。此外，她在片中和許冠文、黃子華、金燕玲等前輩演員對戲，各有多場不同情緒層次的哭戲，預告間還可看到許冠文對她大罵女人很「髒」，讓她氣到落淚。

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衛詩雅表示：「《破。地獄》對我來說是一部階段性的重要作品，角色和我距離蠻遠的，文玥（角色名）不懂表達和家人的情感也不被認同，每場戲都充滿矛盾和掙扎，是從影以來最痛心的角色！」而從《不日成婚》系列起已和她3度合作的導演陳茂賢對她這次不論在體力或心理上的突破演出都讚譽有加，也保證下一部戲盡量不再讓她哭。《破。地獄》將於12月6日在台上映。

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