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娛樂 最新消息

鶴10年前罹甲狀腺癌！再次動刀切除腫瘤 泰國現蹤曝近況

〔記者陽昕翰／台北報導〕鶴The Crane前陣子因為腫瘤開刀，他近日登上泰國曼谷「Monster Music Festival」演出，樂迷反應熱烈。

鶴10年前罹甲狀腺癌！再次動刀切除腫瘤 泰國現蹤曝近況鶴The Crane登上曼谷「Monster Music Festival」舞台演出。（The COSMOS提供）

《2024GMA金曲國際音樂節》策略聯盟推動台灣音樂走向國際，繼LÜCY、百合花後，鶴The Crane也在2日至泰國當地的音樂節表演。

鶴The Crane在10年罹患甲狀腺癌，術後恢復健康，近日則因為某項數值偏高，決定切除腫瘤後

鶴The Crane在演出後表示：「手術後一直在觀察自己的身體狀況，幸運的是來泰國前已完成了兩場演出，這次能順利帶來精彩表演，真的很開心。」

鶴10年前罹甲狀腺癌！再次動刀切除腫瘤 泰國現蹤曝近況鶴The Crane覺得泰國的歌迷非常熱情。（The COSMOS提供）

首次參加泰國音樂節，鶴The Crane不忘分享：「每個地方的觀眾都有獨特的風格，之前和日本歌手SIRUP一起在日本演出時，觀眾在喊安可和拍手時整齊到很像經過排練的群演，能感受到他們的真誠和興奮。」

提到曼谷樂迷對英語的理解力很高，鶴The Crane透露，「演出中講了些笑話，他們都能接到，過程中的互動讓我很有成就感！」

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