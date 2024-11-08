開戰王定宇！葛斯齊驚爆「帶美女和蔡英文吃飯」 喊話正宮搜對話紀錄

民進黨立委王定宇。（資料照；記者廖振輝攝）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕天王劉德華日前睽違11年在台灣舉辦演唱會，不過他在演唱會唱《中國人》引發爭議，遭立委王定宇怒譙是「媚共藝人」，王定宇的貼文也引起議論，而最強狗仔葛斯齊也在5日驚爆手握王定宇「飛彈等級」大料，昨則在臉書向王定宇妻子李淑吟喊話，並抖出「王定宇曾帶美女助理與前總統蔡英文一起吃便當」。

葛斯齊5日於臉書發文指出，「王定宇你自己私下幹了什麼事，需要我幫你回憶嗎？你經得起檢視嗎？你真的男女關係乾淨沒對不起你老婆？你怎麼在其他女人前形容你的（前房東）及吹噓自己，我聽完都吐一地了，不是穿西裝就叫正經人！」

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昨則向李淑吟喊話，提到他知道無論王定宇先怎麼說，女方都會選擇相信他的一面之詞，「我也相信一位可靠的丈夫、又是台灣的立法委員，不但不應該說謊，手機也應該不會輕易被盜吧！」

葛斯齊表示：「李女士您應該沒有被王定宇邀請、帶去和蔡英文前總統吃過便當吧？我所知情的是某位女性曾受王定宇邀約並前往，蔡英文前總統也看過她，當天還笑虧王定宇帶這麼貌美的助理，王定宇當天超有面子！但其實她不是助理，也不是什麼政治人物，她的真實身份，建議李女士您問問枕邊人。」

葛斯齊更在文中建議李淑吟，可以在經過王定宇的允許下，打開他的手機在line的聊天訊息上搜尋「我想要⋯」三個字，「您應該就能知道我在說些什麼了！如果發現搜尋不到…沒關係！肯定是擔心妳生氣刪掉了，但請放心刪得掉文字刪不掉痕跡，我未來會慢慢帶您一探究竟，重點是⋯現在告訴您的只是前菜一碟。」

他也對王定宇先前否認此事表示：「請大家記住王定宇委員給民眾的回應！大家別忘了凡是事不過三，政績沒看到，桃色風波一起接著一起，把人民當傻子嗎？」而王定宇目前則尚未做出回應。

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