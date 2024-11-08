不藏了！曾莞婷緊黏《大嘻哈》「冠軍男友」阿跨面被拍

〔記者陽昕翰／台北報導〕阿跨面才以首張專輯《心》勇奪金音創作獎的最佳新人獎，他推出新歌《愛了傷過份》 MV ，大陣仗邀請女神曾莞婷、實力派男星高英軒、新生代演員潘親御演出MV，更重現早期台灣台語片的輝煌年代。

曾莞婷與阿跨面在MV中扮演情侶。（少年家有限公司提供）



配合劇情，阿跨面飾演霸氣的土豪電影監製，豪擲千金讓備受眾人愛戴的「明星女友」曾莞婷出演電影女主角。

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個性靦腆的阿跨面與曾莞婷在劇中飾演情侶，曾莞婷笑說：「因為劇情需要，導演要求情侶之間互動的畫面，所以請阿跨面將手搭在我的肩上，但是他的手始終相當拘謹，真的沒想到他私下這麼害羞。」

曾莞婷在MV中飾演「明星女友」。（少年家有限公司提供）



其實曾莞婷對於阿跨面在《大嘻哈時代2》的表演印象深刻，她分享道：「 阿跨面在舞台上的表演很炸、很有魅力，讓我以為他是性格外放的人，私下相處後才發現阿跨面非常的靦腆，他私底下很安靜也不太敢正視我的眼神，甚至連講話都很小聲，台上台下完全是兩個面貌，很有趣！」

《愛了傷過份》是首描繪單戀滋味的台語抒情歌曲，擅長用台語創作的阿跨面，在歌詞中寫道「我真正想欲做你的唯一親像伊，拍開你的心，予我一擺機會好毋好」，展露出柔情的一面。

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