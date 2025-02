網友指出,早在18年前蔡依林就神預言了川普當選一事。(翻攝自川普臉書、資料照)

〔娛樂頻道/綜合報導〕美國總統大選結果於美國時間(6)日出爐,由共和黨總統候選人川普打敗賀錦麗當選,川普確定將重返白宮。此事引發網友在網路上熱議,有人就幽默指出其實18年前蔡依林就神預言了川普會當選總統一事,該預言歌曲也曝光。

陶喆與蔡依林合唱的經典情歌《今天妳要嫁給我》,歌詞中預言了川普將重返白宮。(翻攝自YT)

網友發現,18年前陶喆與蔡依林合唱的經典情歌《今天妳要嫁給我》,歌詞中驚見巧妙巧合,陶喆先唱「Jolin in the house」,蔡依林接著唱:「D.T in the house」,若是把「D.T」視為「Donald Trump」、「house」當作白宮,可以說是完美預言了,網友們紛紛笑回:「好好笑」、「救命,好幽默」、「蔡依林和陶喆都沈默了」。

