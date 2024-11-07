被媽媽罵「流氓小孩」韓瑜反擊了！柯叔元虧她：躁鬱

韓瑜與王淑娟在《阿榮與阿玉》演母女，關係緊張。（東森超視、華視提供）



〔記者蕭方綺／台北報導〕韓瑜和王淑娟在《阿榮與阿玉》劇中飾演母女檔，因餐廳的經營權問題關係緊張，在一場對手戲中，韓瑜因懷念父親的手藝，特意到餐廳點了父親拿手的紅蟳米糕，但母親冷冷地反諷：「流氓小孩怎麼會想念爸爸。」韓瑜則反擊：「是餐廳的紅蟳米糕已經走味了嗎？」兩人你來我往的對話真實且犀利，更加點出家人相處間的矛盾。

這讓同劇演員柯叔元笑說：「韓瑜飾演的曾照玉真的有點躁鬱，個性會這麼兇，完全是遺傳到媽媽。」間接說明王淑娟也是不好惹的，逗樂現場眾人。

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此外，由張睿家飾演的曾海亮，是一位從台北回到故鄉的西式五星級廚師，與陳瞬美（林玟誼飾演）在魚市場久別重逢，海亮故意與瞬美競標魚貨，場面火藥味十足。

張睿家（右）在《阿榮與阿玉》意外得知林玟誼（左）有個八歲的小孩張絡扉。（東森超視、華視提供）



張睿家意外得知林玟誼有個八歲的小孩張絡扉，年紀小小的張絡扉演起戲來完全不怯場，第一次演阿公的柯叔元也稱讚：「她大概有十六歲的靈魂，跟我們所有的大人相處得十分融洽，果然出道這五年沒有白混」，這話一出也讓柏妍樺驚呼：「她比我還資深，是前輩。」

《阿榮與阿玉》每週一至週五晚間八點東森超視33頻道、華視主頻首播並將上架LINE TV、中華電信MOD Hami Video、愛奇藝國際版、Netflix、三立電視等播出平台。

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