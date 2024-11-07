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娛樂 最新消息

Soya分手後突現身前任IG！超強「親回2字」洩兩人狀態

知名台馬YouTuber情侶超強、Soya於今年5月宣布分手。（翻攝自IG）知名台馬YouTuber情侶超強、Soya於今年5月宣布分手。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名台馬YouTuber情侶「超強」與「Soya」於今年4月宣布分手，超強也坦承交往期間約砲出軌，傷透Soya的心。沒想到分手半年，有眼尖網友在超強的IG貼文留言區發現Soya現身留言，超強也以「2字」回應，引發關注。

超強（左）近日為了品嚐「粥餅倫」的雞蛋灌餅，千里迢迢從台灣飛中國天津。（翻攝自IG）超強（左）近日為了品嚐「粥餅倫」的雞蛋灌餅，千里迢迢從台灣飛中國天津。（翻攝自IG）

超強跟粥餅倫的合照釣出Soya激動回應：「wtf...粥餅倫！」，超強則回應「哈哈」兩字。（翻攝自IG）超強跟粥餅倫的合照釣出Soya激動回應：「wtf...粥餅倫！」，超強則回應「哈哈」兩字。（翻攝自IG）

近來，一名中國小吃攤老闆因長相撞臉周杰倫而爆紅，有「粥餅倫」的封號，超強近日為了品嚐這家雞蛋灌餅，千里迢迢從台灣飛到中國天津。他事後開心曬出跟粥餅倫的合照，留言區釣出Soya激動回應：「wtf...粥餅倫！」，超強也友好回應「哈哈」兩字，可見兩人已經不再以敵對方式相處，雖引不少網友不解「都出軌了怎麼還能互動」，但更多人認為若能恢復好友身分也沒什麼不好。



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