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娛樂 電視

搭檔沈玉琳才8個月！曾智希爆遭撤換「丟主持棒」 2字回應耐人尋味

〔記者邱奕欽／台北報導〕沈玉琳自幕後轉往幕前一戰成名，憑藉流利口才成為大家口中的「收視王」，手握多檔主持節目的他，近日卻傳出3檔節目將停播。沒想到，沈玉琳主持的節目《哈囉你有事嗎？》更爆出將撤換才加入逾半年的搭擋曾智希。對此，曾智希稍早也親上火線發聲。

曾智希（右）加入《哈囉 你有事嗎？》搭檔沈玉琳僅8個月，近日卻傳出遭撤換主持人身分。（資料照，東森超視提供）曾智希（右）加入《哈囉 你有事嗎？》搭檔沈玉琳僅8個月，近日卻傳出遭撤換主持人身分。（資料照，東森超視提供）

沈玉琳在搭擋許維恩以調養身體為由向節目請辭後，3月開始加入新血曾智希攜手主持《哈囉你有事嗎？》沒想到，曾智希接下主持棒僅8個月的時間，近期有消息傳出她接下八點檔，因此錄製節目時一抓到空檔就猛背台詞，再加上她一直花時間備孕，種種因素導致她爆出遭電視台下令撤換。

針對主持工作爆出遭到汰換，曾智希今（7日）在IG限時動態以黑底白字寫下「呵呵」，短短2字卻頗有弦外之音，其中的隱情更是耐人尋味，不免讓外界聯想到是否與她丟掉主持棒有關，不過該則限時動態目前已遭到刪除。

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