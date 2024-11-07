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娛樂 音樂

才唱紅破億神曲！陳華自認個性火爆 受害者曝光是他

陳華《在極度愛你的日子裡》記者會。（記者陳奕全攝）陳華《在極度愛你的日子裡》記者會。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕陳華今天舉辦《在極度愛你的日子裡》發片記者會，個性率直的她承認自己個性火爆，稍早受訪特別找來親弟同框，姊弟倆「一笑泯恩仇」，相互爆料效果十足。

陳華《在極度愛你的日子裡》記者會；陳華弟弟（右）。（記者陳奕全攝）陳華《在極度愛你的日子裡》記者會；陳華弟弟（右）。（記者陳奕全攝）

林宥嘉現身記者會站台，他談到：「我從以前就很喜歡嚴爵的音樂，在合作的過程中，後來知道原來陳華就是他用力栽培的歌手。」

聽聞陳華是第一次舉辦發片記者會，林宥嘉更驚訝地說：「妳第一次辦記者會？沒辦過記者會就這麼紅。」

陳華《在極度愛你的日子裡》記者會；嘉賓林宥嘉（左）。（記者陳奕全攝）陳華《在極度愛你的日子裡》記者會；嘉賓林宥嘉（左）。（記者陳奕全攝）

而陳華唱紅了《想和你看五月的晚霞》，這首歌是Spotify 2023的年度冠軍，在音樂平台累積了1億784萬的流量，受封「霸榜串流小天后」。

對此，陳華卻稱唱到快膩了，打趣：「我身邊的朋友們，都聽到快要發瘋。」

陳華《在極度愛你的日子裡》記者會。（記者陳奕全攝）陳華《在極度愛你的日子裡》記者會。（記者陳奕全攝）

儘管如此，這首歌也成了陳華在歌壇努力打拚的動力，她說：「我要繼續努力，避免我10年後還要繼續唱這首歌。」

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