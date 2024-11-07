（影）YTR勾惡拍片大談心靈課！遭家寧課程助教開嗆「亂帶風向」

YTR勾惡（中）與心靈課程助教大談課程內幕。（翻攝自YT）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近來「心靈課程」話題正夯，許多人會將心靈課程與邪教畫上等號，YTR「勾起你心中的惡（勾惡）」近期也在個人頻道談論此議題，卻遭某心靈課程的助教抨擊是在「亂帶風向」，勾惡也在昨（6）日上傳了與助教本人當面對質的影片。

勾惡遭某課程助教在網路上嗆「這影片真的很糟糕，找來一堆亂講話的女人帶風向」。（翻攝自YT）

勾惡與某課程助教在網路上開戰，對方嗆他「這影片真的很糟糕，找來一堆亂講話的女人帶風向」，因此在昨（6）日的影片中，勾惡請來了該助教當面說清楚，他一開頭便直接說，「你就是被心靈課程洗腦的人對不對」，對方委婉表示，自己並沒有覺得被洗腦，他也冷靜下來為自己開嗆勾惡一事道歉，但還是希望身為公眾人物的勾惡能用更中立的角度去評斷事情。

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針對講師是否有專業執照的疑問，助教表示其實講師們都是沒有的。（翻攝自YT）

而影片中，勾惡也打給曾參加過課程的網紅福爾思庭了解內容，針對講師是否有專業執照的疑問。助教表示課程是以「師傅帶徒弟的方式」，沒有涉及到醫療，所以其實講師們是沒有執照的。

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