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娛樂 最新消息

郎祖筠誤當小三「拒當地下夫人」 跑南投打公共電話斬戀情

春河劇團《第三者》彩排記者會；郎祖筠、王耿豪、楊小黎、黃浩詠等。 （記者陳奕全攝）春河劇團《第三者》彩排記者會；郎祖筠、王耿豪、楊小黎、黃浩詠等。 （記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕郎祖筠、王柏森、王耿豪與楊小黎今（7日）出席春河音樂劇《第三者》排練記者會。郎祖筠劇中面對老公王耿豪與小三楊小黎偷來暗去毫未察覺，她自曝過去曾誤當小三，當時直接跟劈腿的男友說：「你要不要解決，我不要當地下夫人，不解決我們就再見。」

春河劇團《第三者》彩排記者會；郎祖筠（左）、王柏森。（記者陳奕全攝）春河劇團《第三者》彩排記者會；郎祖筠（左）、王柏森。（記者陳奕全攝）

郎祖筠透露，當時剛畢業，對方是劇場界的前輩，「我那時忙死了，沒想到要交男朋友，他主動追我，等到我感情丟進去後，才發現他還沒跟前女友Say goodbye，這個前女友在國外已經好多年了。」她其實沒有刻意抓包，是劇場有不少共同朋友問：「某某現在回來了沒有、某某某現在怎麼樣？」加上朋友都以為他們會結婚，最關鍵的是，她發現男友幫女方辦了信用卡副卡，才發現自己莫名其妙當了小三。

春河劇團《第三者》彩排記者會；郎祖筠、王柏森（右）。（記者陳奕全攝）春河劇團《第三者》彩排記者會；郎祖筠、王柏森（右）。（記者陳奕全攝）

郎祖筠決定給男友時間去解決，沒想到對方卻以「她人在國外，我要怎麼跟她說？」她覺得男友沒有誠心想處理，隔了一年選擇斷乾淨，「我先用工作疏遠，有一天我去南投，在當地用公共電話打給他說『就這樣子』，我也沒有哭。」至於對方有無想挽回？她說兩人斷得很乾淨，大約一年再見到彼此，「他用很魅惑、意味深長的眼神看著我，覺得他還在生氣。」

春河劇團《第三者》彩排記者會；王柏森（左起）、郎祖筠、王耿豪、楊小黎。（記者陳奕全攝）春河劇團《第三者》彩排記者會；王柏森（左起）、郎祖筠、王耿豪、楊小黎。（記者陳奕全攝）

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