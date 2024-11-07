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娛樂 歐美

美媒疑陪川普投票的梅蘭妮亞是替身 網舉證：胸部縮水

梅蘭妮亞（右）5日陪同川普到佛州棕梠灘投票，神情怪異。（路透）梅蘭妮亞（右）5日陪同川普到佛州棕梠灘投票，神情怪異。（路透）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕美國總統大選結果出爐，川普（Donald Trump）又從前任總統即將成為現任總統，完美上演復仇記。新聞媒體《MediasTouch》卻將注意力放在川普的妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）身上，認為她看起來很奇怪，還進一步質疑該不會根本不是本尊，而是替身？

梅蘭妮亞5日陪同川普到佛州棕梠灘投票，川普當時戴著共和黨代表色「紅色」並繡有「讓美國再次偉大 Make America Great Again」字樣的競選帽；梅蘭妮亞則身穿連衣裙全程戴著墨鏡，引發網路爭論。很多網友都說這個「梅蘭妮亞」看起來超奇怪，應該是「假的」，還直言比本尊年輕20歲。

梅蘭妮亞（右）戴著墨鏡站在川普身邊，被外界說「很像保鑣」。（美聯社）梅蘭妮亞（右）戴著墨鏡站在川普身邊，被外界說「很像保鑣」。（美聯社）

除了《MediasTouch》編輯菲力科斯基認為「梅蘭妮亞在室內還整天戴著墨鏡」很奇怪，網友也從《CNN》、《福斯新聞台》播放的影片發現梅蘭妮亞站在川普旁邊像個保鑣似的，而且下顎皺紋消失、胸部縮水一半、腰圍也小了2號。

梅蘭妮亞川普遭質疑是替身。（美聯社）梅蘭妮亞川普遭質疑是替身。（美聯社）

網友還發現疑似替身的梅蘭妮亞沒戴戒指，嘲諷可能是從中國電商「淘」來的假貨。且在影片中，每當川普回答記者問題，梅蘭妮亞的模樣就顯得很突兀，肢體語言專家詹姆士大膽指出：這和過往梅蘭妮亞華麗風格完全不同。

關於梅蘭妮亞有替身這件事從2017年就傳得甚囂塵上，川普也數度出面闢謠。昨日投票過後，梅蘭妮亞終於摘下墨鏡，證明自己不是「替身」。

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