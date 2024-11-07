晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

金針菇沾染「邪教爭議」首露面！委屈求饒2字吐心聲

〔記者傅茗渝／台北報導〕韓籍YTR「金針菇」來台發展多年，憑藉率直活潑的風格累積極高人氣，近日卻遭疑加入用心靈課程包裝的邪教組織，引發爭議。金針菇5日透過社群澄清外，今（7日）出席緯來原創《夜市王》發布記者會，和美麗本人、泰國娘娘、製作人謝乾乾、導演李伯恩一同受訪，面對傳聞多次強調「沒有！」盼一掃陰霾。

（左起）美麗本人、金針菇、泰國娘娘出席《夜市王》發布會。（記者傅茗渝攝）（左起）美麗本人、金針菇、泰國娘娘出席《夜市王》發布會。（記者傅茗渝攝）

金針菇最近和「邪教」沾上邊，疑似與好友林瑄加入神秘組織「鳳凰之母國際團隊」，面對連日話題發燒，她5日終於透過社群回應「有看到大家討論留言及新聞內容，想說看到一些菇粉們擔心，這邊統一回覆，我沒有參與相關的課程或組織喔，最近只有上托福英文課QQ，謝謝大家。」

金針菇今被問及爭議坦言心情還好，知道身為公眾人物可能被討論，對此有些無奈委屈，至於是否接觸課程？她激動反駁：「沒有！沒有！」表示自己只有上托福課進修英文能力，泰國娘娘趕忙跳出來緩頰：「我有泰文線上課程！」；美麗也說曾找來瘦子、炎亞綸、王陽明合作拍片，組了「帥哥互助會」，語畢惹得現場一片笑聲。

（右起）李伯恩擔任導演，和製作人謝乾乾打造節目《夜市王》，進行全台夜市爭霸戰。（記者傅茗渝攝）（右起）李伯恩擔任導演，和製作人謝乾乾打造節目《夜市王》，進行全台夜市爭霸戰。（記者傅茗渝攝）

轉戰幕後的李伯恩久違露面，談及感情狀態表示：「我只愛阿達一個人，還沒結婚也沒結果。」暗指和小6歲中國女星趙奕歡戀情破局，至於分手時間他則說：「想不起來，有一段時間，那結束很久了。」透露目前正常戀愛中，因為轉幕後一段時間，和女友約會也不會被認出。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中