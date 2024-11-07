金針菇沾染「邪教爭議」首露面！委屈求饒2字吐心聲

〔記者傅茗渝／台北報導〕韓籍YTR「金針菇」來台發展多年，憑藉率直活潑的風格累積極高人氣，近日卻遭疑加入用心靈課程包裝的邪教組織，引發爭議。金針菇5日透過社群澄清外，今（7日）出席緯來原創《夜市王》發布記者會，和美麗本人、泰國娘娘、製作人謝乾乾、導演李伯恩一同受訪，面對傳聞多次強調「沒有！」盼一掃陰霾。

（左起）美麗本人、金針菇、泰國娘娘出席《夜市王》發布會。（記者傅茗渝攝）

金針菇最近和「邪教」沾上邊，疑似與好友林瑄加入神秘組織「鳳凰之母國際團隊」，面對連日話題發燒，她5日終於透過社群回應「有看到大家討論留言及新聞內容，想說看到一些菇粉們擔心，這邊統一回覆，我沒有參與相關的課程或組織喔，最近只有上托福英文課QQ，謝謝大家。」

請繼續往下閱讀...

金針菇今被問及爭議坦言心情還好，知道身為公眾人物可能被討論，對此有些無奈委屈，至於是否接觸課程？她激動反駁：「沒有！沒有！」表示自己只有上托福課進修英文能力，泰國娘娘趕忙跳出來緩頰：「我有泰文線上課程！」；美麗也說曾找來瘦子、炎亞綸、王陽明合作拍片，組了「帥哥互助會」，語畢惹得現場一片笑聲。

（右起）李伯恩擔任導演，和製作人謝乾乾打造節目《夜市王》，進行全台夜市爭霸戰。（記者傅茗渝攝）

轉戰幕後的李伯恩久違露面，談及感情狀態表示：「我只愛阿達一個人，還沒結婚也沒結果。」暗指和小6歲中國女星趙奕歡戀情破局，至於分手時間他則說：「想不起來，有一段時間，那結束很久了。」透露目前正常戀愛中，因為轉幕後一段時間，和女友約會也不會被認出。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法