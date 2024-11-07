李多慧促銷花蓮觀光 ！ 購物節活動「當神秘嘉賓」抽出加碼獎

「花得開心購物節」抽獎，南韓啦啦隊女神李多慧（左）受市長魏嘉彥之邀，意外現身抽獎，並大力促銷花蓮觀光。（花蓮市公所提供）

〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮市公所主辦的「花得開心購物節」活動，從10月25日起跑後，短短10天登錄金額已逾4千萬餘元，第二波抽出38名幸運兒，南韓啦啦隊女神李多慧擔任神秘嘉賓抽出加碼獎，市長魏嘉彥表示，明年將持續舉辧，讓市民有機會將大獎抱回家。

「花得開心購物節」第二波抽獎採全程直播，由市長魏嘉彥、縣議員魏嘉賢等人抽獎，依序抽出家電和智慧3C等38個獎項，最大獎為蘋果桌上型電腦，正在騎摩托車環島的李多慧，昨天除透過直播推廣花蓮的好山好水與美食外，也現身並抽出市長加碼獎，大讚花蓮「好山、好水、不無聊」，強調有機會推廣及振興花蓮，相當榮幸。

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市長魏嘉彥指出，活動原截止日是11月3日，但受到康芮強颱影響，為了不讓民眾權益受損，特別把活動延後至5日晚上9點封箱；市公所為了刺激商圈買氣，舉辦「花得開心購物節」，今年首度採兩次摸獎，只要於10月25日至11月5日，至3處指定服務台完成登錄，只要10月份在花蓮市單筆消費滿300元，持發票就能拿到摸彩券，10月28日前完成投箱可參加第一次抽獎，10月29日至11月5日完成投箱，即可參加第二波抽獎。

花蓮市公所表示，10天共發出近14萬張摸彩券，帶來逾4千萬商機，是去年總金額的兩倍，兩次共抽出63名幸運兒，得獎名單可上花蓮市公所網站、臉書，及花蓮市文化觀光資訊網查詢。

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