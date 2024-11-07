晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李多慧促銷花蓮觀光 ！ 購物節活動「當神秘嘉賓」抽出加碼獎

「花得開心購物節」抽獎，南韓啦啦隊女神李多慧（左）受市長魏嘉彥之邀，意外現身抽獎，並大力促銷花蓮觀光。（花蓮市公所提供）「花得開心購物節」抽獎，南韓啦啦隊女神李多慧（左）受市長魏嘉彥之邀，意外現身抽獎，並大力促銷花蓮觀光。（花蓮市公所提供）

〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮市公所主辦的「花得開心購物節」活動，從10月25日起跑後，短短10天登錄金額已逾4千萬餘元，第二波抽出38名幸運兒，南韓啦啦隊女神李多慧擔任神秘嘉賓抽出加碼獎，市長魏嘉彥表示，明年將持續舉辧，讓市民有機會將大獎抱回家。

「花得開心購物節」第二波抽獎採全程直播，由市長魏嘉彥、縣議員魏嘉賢等人抽獎，依序抽出家電和智慧3C等38個獎項，最大獎為蘋果桌上型電腦，正在騎摩托車環島的李多慧，昨天除透過直播推廣花蓮的好山好水與美食外，也現身並抽出市長加碼獎，大讚花蓮「好山、好水、不無聊」，強調有機會推廣及振興花蓮，相當榮幸。

市長魏嘉彥指出，活動原截止日是11月3日，但受到康芮強颱影響，為了不讓民眾權益受損，特別把活動延後至5日晚上9點封箱；市公所為了刺激商圈買氣，舉辦「花得開心購物節」，今年首度採兩次摸獎，只要於10月25日至11月5日，至3處指定服務台完成登錄，只要10月份在花蓮市單筆消費滿300元，持發票就能拿到摸彩券，10月28日前完成投箱可參加第一次抽獎，10月29日至11月5日完成投箱，即可參加第二波抽獎。

花蓮市公所表示，10天共發出近14萬張摸彩券，帶來逾4千萬商機，是去年總金額的兩倍，兩次共抽出63名幸運兒，得獎名單可上花蓮市公所網站、臉書，及花蓮市文化觀光資訊網查詢。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中