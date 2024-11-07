晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

九孔曝中國拍戲內幕「都是挨揍角色」 連挨巴掌：隔天紅印都還在

九孔（左）、小8為新節目《我的成長》做宣傳。（記者林欣穎攝）九孔（左）、小8為新節目《我的成長》做宣傳。（記者林欣穎攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕九孔近年多在中國發展，睽違10年回到台灣接節目，今（7）日與小8出席新節目《我的成長》記者會做宣傳，兩人在節目裡負責「實境戲劇」，飾演來賓成長故事的角色，九孔也被問及之後是否還會回中國工作，他吐露在中國拍戲心聲：「在那邊是挨揍的角色。」

九孔（左）、張允曦。（記者陳奕全攝）九孔（左）、張允曦。（記者陳奕全攝）

九孔在中國接的角色幾乎常常要挨打，還說這些都是不用演的角色，「打我的人都比較大咖，上次是被趙麗穎打，他們是真打，都不用演，一拍掌打下去就倒。」而除了趙麗穎，九孔也在戲中被黃渤、沈騰、賈玲等人打過，「他們很專業，一次就過沒NG，隔天（臉上）紅印都還在。」

九孔。（記者陳奕全攝）九孔。（記者陳奕全攝）

他也說現在重心主要照顧2歲女兒，而他上月底開賓士大G越野車出門，開到半路竟冒煙起火，「車子風扇壞了過熱，環保的線圈就著了、就旺了。」提到目前車還在車庫裡面，今天是開著丈母娘的車來記者會的，也說現在家人都不准他開老車，還搞笑透露2歲女兒現在看到他回家都會對著他喊：「爸爸車燒掉了！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中