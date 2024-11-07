九孔曝中國拍戲內幕「都是挨揍角色」 連挨巴掌：隔天紅印都還在

九孔（左）、小8為新節目《我的成長》做宣傳。（記者林欣穎攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕九孔近年多在中國發展，睽違10年回到台灣接節目，今（7）日與小8出席新節目《我的成長》記者會做宣傳，兩人在節目裡負責「實境戲劇」，飾演來賓成長故事的角色，九孔也被問及之後是否還會回中國工作，他吐露在中國拍戲心聲：「在那邊是挨揍的角色。」

九孔（左）、張允曦。（記者陳奕全攝）

九孔在中國接的角色幾乎常常要挨打，還說這些都是不用演的角色，「打我的人都比較大咖，上次是被趙麗穎打，他們是真打，都不用演，一拍掌打下去就倒。」而除了趙麗穎，九孔也在戲中被黃渤、沈騰、賈玲等人打過，「他們很專業，一次就過沒NG，隔天（臉上）紅印都還在。」

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九孔。（記者陳奕全攝）

他也說現在重心主要照顧2歲女兒，而他上月底開賓士大G越野車出門，開到半路竟冒煙起火，「車子風扇壞了過熱，環保的線圈就著了、就旺了。」提到目前車還在車庫裡面，今天是開著丈母娘的車來記者會的，也說現在家人都不准他開老車，還搞笑透露2歲女兒現在看到他回家都會對著他喊：「爸爸車燒掉了！」

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