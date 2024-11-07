AV女優21天內122人斬！再邀高中生「轉大人」惹眾怒

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕情色女優「布魯」Bonnie Blue於3月趁著美國大學生放春假之際，邀請122名大學生至墨西哥坎昆，進行21天的馬拉松式性愛，引起外界熱議。她近日再宣布，將前往澳洲和應屆高中畢業生拍攝成人片，幫助他們「轉大人」，此舉使澳洲家長不忍在網路上發起連署，要求當局取消她的簽證，並禁止她入境。

情色女優Bonnie Blue。（翻攝自IG）

據外媒報導，布魯日前宣布，即將前往澳洲參加在昆士蘭州黃金海岸的「畢業週狂歡」，邀請剛滿18歲的高中畢業生們加入她的「拍攝計畫」。雖然她宣稱，將會要求對方簽署一份同意書，證明出自自己的意願，並且保證沒有在24小時內飲酒或吸毒。然而，此舉仍引起澳洲家長的憤怒，並在連署請願網站「Change.org」上發起請願，要求澳洲政府取消對布魯發放的簽證，要求禁止她入境澳洲；目前該活動已經超過千人連署支持。

網友於社群發文呼籲禁止Bonnie Blue入境澳洲。（翻攝自X）

不過，布魯對此毫不在意，她認為該行為完全合法，直言「我因為和剛剛成年的18歲少年發生關係而遭到反對，但這句話的重點應該是『成年』，我只是遵循澳洲法律，如果成年年齡提高到21歲，我就會邀請剛滿21歲的人一起拍攝。」

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