晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 歐美

AV女優21天內122人斬！再邀高中生「轉大人」惹眾怒

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕情色女優「布魯」Bonnie Blue於3月趁著美國大學生放春假之際，邀請122名大學生至墨西哥坎昆，進行21天的馬拉松式性愛，引起外界熱議。她近日再宣布，將前往澳洲和應屆高中畢業生拍攝成人片，幫助他們「轉大人」，此舉使澳洲家長不忍在網路上發起連署，要求當局取消她的簽證，並禁止她入境。

情色女優Bonnie Blue。（翻攝自IG）情色女優Bonnie Blue。（翻攝自IG）

據外媒報導，布魯日前宣布，即將前往澳洲參加在昆士蘭州黃金海岸的「畢業週狂歡」，邀請剛滿18歲的高中畢業生們加入她的「拍攝計畫」。雖然她宣稱，將會要求對方簽署一份同意書，證明出自自己的意願，並且保證沒有在24小時內飲酒或吸毒。然而，此舉仍引起澳洲家長的憤怒，並在連署請願網站「Change.org」上發起請願，要求澳洲政府取消對布魯發放的簽證，要求禁止她入境澳洲；目前該活動已經超過千人連署支持。

網友於社群發文呼籲禁止Bonnie Blue入境澳洲。（翻攝自X）網友於社群發文呼籲禁止Bonnie Blue入境澳洲。（翻攝自X）

不過，布魯對此毫不在意，她認為該行為完全合法，直言「我因為和剛剛成年的18歲少年發生關係而遭到反對，但這句話的重點應該是『成年』，我只是遵循澳洲法律，如果成年年齡提高到21歲，我就會邀請剛滿21歲的人一起拍攝。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中