53歲失婚戲后認了玩交友App 自爆為求精壯男砲友

江美儀單身長達8年。（翻攝自微博）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕現年53歲的港星江美儀，當年和周潤發拍廣告打開知名度，之後積極參與戲劇和主持，2022年憑藉《下流上車族》拿下TVB戲后寶座，不料之後演藝事業一度卡關，單身長達8年的她，日前在節目中自爆有玩交友軟體，更大方坦承是為了要約到「精壯男砲友」。

江美儀（左）自爆玩交友軟體。（翻攝自YT）

江美儀與前夫也就是吳君如的弟弟吳君祥結婚11年後，2016年宣告分手。日前登上YouTube節目《娛樂好好玩》，透露得知好友在交友軟體尋覓真愛，便決定嘗試一番，不過擔心身分曝光，她只放上側面照並改用其他名字，沒想到還被其中一個App誤認是「盜照」遭舉報，導致帳號被封鎖。

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直播中也有不少網友擔心江美儀被愛沖昏頭，紛紛留言提醒她，「交友程式很多人的目的是『約砲』」，對此，江美儀也直接明說玩交友軟體的真正目的，「我也是，我沒有說我不是，我就是想這樣而已，你們以為我做什麼，找真愛嗎？」更透露希望對象年齡35-40歲，被問到是否想找身材精壯的男性，她也大方承認，並自嘲「我現在好難啊，好難會出事啊，我想出事啊，綁住個男人嘛，但現在難啊」。

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