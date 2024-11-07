鑽曾莞婷裙底別麥！黃迪揚曝光豪邁反應傻眼：問過我嗎

〔記者蕭方綺／台北報導〕曾獲金鐘迷你劇男配角獎的黃迪揚在Netflix影集《影后》中同時擔任楊貴媚與曾莞婷的經紀人，是一位機靈圓滑、游刃有餘於各單位間的幕後功臣，總是隨call隨到的伺候著兩位旗下的藝人，有場他鑽進曾莞婷裙底，幫她別隱藏麥克風的戲碼，令他印象深刻，因為他和曾莞婷一點都不熟，加上這場戲是導演嚴藝文臨時加的，可想而知其窘迫程度。

黃迪揚在《影后》中是一位機靈圓滑、游刃有餘於各單位間的幕後功臣。（Netflix提供）

他提到導演嚴藝文一開始告知他們大概要做的動作後，他說：「曾莞婷話都還沒聽完，就直接說『那安全褲拿來我去換』。」黃迪揚開玩笑表示「怎都沒有問過我感受」，不過演員之間的火花激盪起來，總是有番較勁，他看到對手演員卯起來達到導演指令，自己也有種「不能輸」的感覺。

請繼續往下閱讀...

黃迪揚（中）在《影后》中同時擔任楊貴媚（右）與曾莞婷的經紀人。（Netflix提供）

拍戲時，他坦言當下被曾莞婷的舉止嚇到，「以為女藝人對這樣的戲碼都要有很多溝通，沒想到曾莞婷立刻答應。」也因為他劇中飾演同志，女藝人總對他無鎖顧忌，因此像是這樣「鑽裙底」的行徑很能表達雙方角色形象，黃迪揚表示：「親密程度與角色設定不用演都能立刻展現，很感謝嚴藝文做這樣的安排。」

黃迪揚（中）《影后》中八面玲瓏，要按耐兩大明星楊貴媚（右）與曾莞婷。（Netflix提供）

此外，黃迪揚近年戲劇表現亮眼，去年拿下金鐘迷你劇男配角獎，今年又以《鹽水大飯店》入圍金鐘迷你劇男配角獎，雖然最後未能連莊，黃迪揚坦言：「多少有失落，但一切都是最好的安排，我遇到很棒的角色和故事，演完就覺得得獎了。」《影后》今在Netflix上架。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法