（影）「爺孫戀」林靖恩偷飲料遭逮！李坤城兒發聲了

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕現年27歲的林靖恩，10年前與作詞人李坤城共譜戀情，因兩人年齡差距40歲，「爺孫戀」轟動一時，李坤城於去年4月病逝後，據傳林靖恩被父親帶回家，還一度戒酒成功，不過她仍有脫序之舉。台中地方法院針對她今年3月，於超商偷竊價值不到30元的運動飲料，抨擊她正值青壯卻偷竊，依竊盜罪判處罰金3000元，可上訴。對此，李坤城兒子李卓軒也發聲了。

李坤城、林靖恩。（翻攝自臉書）

台中地方法院判決書指出，林靖恩基於竊盜之犯意，於今年3月18日9時許，在台中市一家全家超商內，徒手竊取該超商所陳列販賣之FIN飲料1罐（市價不到30元），得手後，未經結帳即離開超商，走至隔壁早餐店門口椅子上飲用飲料，經該超商店員發現，報警當場查獲。

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台中地院法官強調，林靖恩正值青壯，不思以正當途徑獲取所需，竟有竊盜犯行，侵害他人的財產法益，實屬不該，應予非難，她已坦承犯行，沒有和解或調解成立，依竊盜罪判處罰金3000元，可上訴。

李坤城之子李卓軒於臉書發文感慨。（翻攝自臉書）

對此，李卓軒於臉書發文表示，「我都覺得窮爸爸，富爸爸都很好處理。最難處理的是色爸爸。還好上天處理掉了，這就是福報啊！」並在留言處貼影片截圖並幽默地說，「年輕人要戒色」。然而，留言區有網友提到，「才剛看到她（林靖恩）的新聞」，李卓軒則回應，「神清氣爽，往事不用再提」。

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