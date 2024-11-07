男團選秀藝人爆「性侵12歲少女」判刑4年！經紀公司緊急回應了

一名曾參加男團選秀節目的男星，驚傳性侵未成年少女。（示意圖）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕一名曾參加男團選秀的L姓男藝人爆出涉嫌性侵12歲少女，藉口將其帶回住處後，性行為得逞長達10分鐘，少女母親得知後憤而提告，經法官審理後判刑4年，全案可上訴。案件曝光後，該男藝人目前已關閉社群，經紀公司也出面回應了。

經判決書表示，現年24歲的L姓男藝人透過交友軟體認識少女，2人在2022年11月晚間相約見面，L男以上廁所為由將少女帶回西門町住處，儘管少女表明自己未滿18歲，L男卻依舊與她發生關係。事後少女向學校輔導老師吐露此事，案情才曝光，少女母親得知後氣憤提告。

請繼續往下閱讀...

L男到案後坦承犯行，但審理時又否認，並辯稱當時沒有律師陪同，「我覺得帶女生回家，沒有發生性行為，男性自尊說不過去」，才會坦承有發生關係，還反控檢警問話嚴厲。法官認為L男明知和未成年發生性關係是觸法行為，卻仍舊犯行且沒有悔意，最後對於未滿14歲之女子為性交罪處4年徒刑，可上訴。然而包括此案，他總共至少和3名未滿14歲的少女發生性行為。

據悉，經紀人得知消息後緊急和L男聯繫，並表示：「因為剛得知事情，而且有了解到事實與判決書有出入，所以接下來將交由我司的顧問律師提起上訴，爭取還給藝人清白的機會，若三審定讞後仍然是這個結果，該做的我們會做，也會承擔相應的責任，非常感謝。」

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法