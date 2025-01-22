假釋吃團圓飯夢碎！鈕承澤恐無望回家過年 花蓮監獄證實

法務部矯正署花蓮監獄。（記者王錦義攝）

〔記者王錦義／花蓮報導〕知名導演鈕承澤2018年間涉嫌性侵劇組女助理，遭判刑4年定讞，2021年底送花蓮監獄服刑，服刑過半後三度申請假釋都駁回，去年底四度申請，台灣高等法院昨裁定鈕假釋中付保護管束，獄方表示地檢署對於保護管束措施還有很多細節安排，可能無法過年提前釋放。

花監指出，依照監獄行刑法第138條第二項規定，這個保護管制事宜是由台北地檢署安排，來通知監獄來執行。地檢署可能協調之後，檢方還在安排相關的保護管制措施，可能短期內不會，所以監獄必須等待地檢署把保護管制措施安排好，所以今天可能就不會出來，之後就是等北檢的計畫，也有可能無法過年前釋放。

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獄方昨天已經通知鈕承澤獲得假釋通過，鈕承澤情緒平靜，服刑期間都相當正常，包含這次共申請4次假釋，但性侵案釋放前，必須聯繫北檢觀護人，完成對接約定好時間，擬定好社區處遇計畫，還有很多細節要安排，避免造成社會不安。

鈕承澤因妨害性自主案件，先後經判刑及執行，經法務部矯正署核准假釋，檢察官依刑法第九十三條第二項、刑事訴訟法第四八一條第一項規定，向台灣高等法院聲請假釋中付保護管束。高院合議庭審核卷附法務部矯正署核准假釋函等文件後，認為檢察官聲請於法有據，昨天裁准。

花蓮地檢署指出，當年鈕承澤把戶籍簽到花蓮並向北檢聲請移轉至花檢執行，北檢囑託花蓮代為發監執行，鈕承澤在監期間已經把戶籍遷回台北，鈕承澤出監後由北檢受理保護管束報到。

依據監獄行刑法第138 條，執行期滿者，應於其刑期終了之當日午前釋放之。 核准假釋者，應於保護管束命令送交監獄後二十四小時內釋放之。 但有移交、接管、護送、安置、交通、 銜接保護管束措施或其他安全顧慮特殊事由者，得於指定日期辦理釋放。

而依據《性侵害犯罪防治法》，賦予觀護人可視情況對接受保護管束的性罪犯進行密集約談、訪視、限制住居等，得報請檢察官許可，命其於監控時段內，未經許可，不得外出、對其實施測謊、實施科技設備監控。

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