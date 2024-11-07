差點沒了主唱！FAAS受刑電擊出意外 赤腳踏水竄出火光

〔記者陽昕翰／台北報導〕金屬樂團FUTURE AFTER A SECOND（FAAS）曾獲得金音獎的肯定，他們相隔4年推出新專輯《異骨 Xenobones_》，象徵打從骨子裡不願對現狀妥協的心情，追求不斷進化的音樂跟演出，創造專屬於他們獨特風格。

TAKE差點被電擊，嚇壞工作人員。（FAAS提供）

FAAS在新專輯中，邀請到金曲獎最佳樂團血肉果汁機的團員Matt和FUTURE AFTER A SECOND（FAAS）的吉他手Nicky共同製作，影像則請來「春沐國際」的導演林士鈞，音樂、視覺水準直接進化到近未來。

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為了這次的合作，吉他手Nicky常跑到Matt在桃園的工作室，兩人共處一整天，連續好幾個月，只為認真討論每個專輯的細節，更成為了密不可分的最佳拍檔。

而在MV拍攝當天，導演設計了危險的拍攝橋段，安排FUTURE AFTER A SECOND（FAAS）的主唱TAKE赤腳踏入水盆之中，並以電瓶串連佈置創造出受刑電擊的畫面。

FUTURE AFTER A SECOND（FAAS）推出新專輯。（FAAS提供）

沒想到拍攝時差點出現意外，工作人員在前置準備時，真的將線路接到有電的電瓶，現場瞬間竄出火光，讓全場工作人員都嚇壞。

幸好當時主唱TAKE尚未就位，經紀人在旁邊嚇出一身冷汗，傻眼直呼「專輯還沒發，差點就沒了主唱」。

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