（新碟快報）死侍辣妻從影代表作全球賣破112億！《到我們為止》浪漫登場

〔記者許世穎／專題報導〕由「死侍」萊恩雷諾斯辣妻、「紅毯女王」布蕾克萊芙莉主演新片《到我們為止》，上映後在全球創下3.49億美金（約台幣112.76億元）的票房佳績，刷新她個人生涯票房紀錄，台版包括藍光BD及DVD影音商品將於本週正式在台上架。

布蕾克萊芙莉（左）主演新片《到我們為止》，創下她生涯最高票房。（索尼影業提供）

《到我們為止》改編自美國年輕世代最喜歡的作家柯琳胡佛成名代表作《以我們告終》，胡佛也親自擔任監製，她稱讚布蕾克萊芙莉演技細膩精湛，「布蕾克栩栩如生詮釋小說女主角莉莉。她為角色增加了深度與複雜性，她的演出超乎我的預期。」上映後觀眾好評不斷，獲讚催淚動人又療癒，「會讓人哭翻」。

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《到我們為止》在台推出藍光BD及DVD。（得利影視提供）

該片描述由布蕾克萊芙莉主演的莉莉，克服了成長磨難，離開原生家庭到波士頓展開人生新歷程，開立了「莉莉布隆花坊」。在事業起飛的同時，她遇到了帥氣迷人的神經外科醫師萊爾，在兩人陷入熱戀之際，莉莉卻偶然發現萊爾不為人知的面向…也在這個時候，莉莉再度與初戀情人亞特拉斯相遇，也讓莉莉跟萊爾的戀情投下未爆彈。」

本週新碟還有新世代驚悚大師M.奈沙馬蘭自編自導驚悚片《圈套》，主要演員包含喬許哈奈特、艾莉兒多諾格、海莉米爾斯和艾莉森皮爾，潛力歌手瑟莉卡沙馬蘭（M.奈沙馬蘭的大女兒）也在片中演出。描述由喬許飾演的父親陪同女兒參加一場演唱會，沒想到整場演唱會卻是警方為抓到連環殺人犯「屠夫」而設下的圈套。

M.奈沙馬蘭驚悚新片《圈套》在台發行4K UHD單碟限定版。（得利影視提供）

除了驚悚情節，M.奈沙馬蘭也和身為歌手的女兒瑟莉卡一同合作，她除了為電影創作一整張專輯，更在片中化身流行天后「渡鴉夫人」，演出一場完整演唱會。《圈套》本週在台發行4K UHD單碟限定版，內容包括「設圈套：體驗全新奈沙馬蘭」、「瑟莉卡飾演渡鴉夫人」、「刪剪畫面」、「加長演唱會畫面」等特別收錄。

此外，由曾推出《窒友梅根》、《闇黑電話》等驚悚佳作的布倫屋製作新片《監聽》，先前未在台上映，本週也在台推出藍光BD以及DVD。

未在台上映的驚悚新片《監聽》在台發行藍光BD及DVD。（得利影視提供）

電影描述周約翰飾演的柯蒂斯和他的家人被選中測試名為「愛雅」的下一代數位助理，這款革命性的新型家居設備及其所有感測器和攝影機安裝在他們的家中，將智慧家庭提升到一個新的水平。

不過隨著愛雅逐漸了解這一家人的行為，並開始預測他們的需求，「她」開始希望能確保沒有任何事情、任何人妨礙「她」的家人。BD內含包括五段刪減片段（包括替代結局）、人工智慧的陰暗面等特別收錄。

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