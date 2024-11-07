丹妮婊姐新婚受不了！怨懟丈夫1缺點「夫妻要分房睡」

〔記者邱奕欽／台北報導〕網紅「丹妮婊姐」今年1月與交往4年的黑人男友「黑豹」結婚，不過夫妻倆時常分隔美國、台灣兩地，她為此特地飛赴美國誓言「經營婚姻」。沒想到，丹妮婊姐近日卻公開抱怨老公的缺點，甚至斷言：「夫妻感情要好得分房子睡！」

丹妮婊姐（右）抱怨老公黑豹睡覺時的缺點。（翻攝自臉書）

丹妮婊姐透露自己習慣側睡，只要身旁有人一起就寢的話，她就必須戴上全罩式抗噪耳機，透過播放白噪音來蓋過打呼聲。她坦言與老公睡覺永遠只能側睡，「因為他也是打呼狂，我一定要戴耳機。」這還並非最大困擾，丹妮婊姐無奈道：「只不過抗噪耳機可以蓋過他的呼聲，但蓋不過他的鬧鐘聲。」

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丹妮婊姐吐槽老公黑豹在鬧鐘響後又按貪睡，這讓她苦笑表示：「到底怎麼能一再醒來又睡回去！」她因此建議黑豹將鬧鐘鈴聲換成碧昂絲（Beyoncé）的〈Ring The Alarm〉，雖然老公一次就成功被喚醒，但她也被震天的聲音給驚醒，最終夫妻倆變革宣告失敗，再度恢復以往的日常。

面對窘境，丹妮婊姐表示或許會有網友建議分房睡，不過她則坦言夫妻倆目前尚未買房，因此不會有多餘的房間。眼看惱人問題最終仍無法被解決，丹妮婊姐才幽默自嘲：「何止分房睡，我覺得夫妻感情要好，是要分房子睡哈哈哈！住隔壁這樣再好不過了哈哈哈！」

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