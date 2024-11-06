花了15年！洋蔥瘦成型男 近況曝光粉絲傻眼

玖壹壹再度邀高捷跨刀MV。（混血兒提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「本土天團」玖壹壹成軍十五週年，始終堅持對家鄉的熱愛，更將這份精神淬鍊成了第七張專輯《南北二路》，同名主打歌MV再次邀來「大哥專業戶」高捷參與，重溫7年前一起合作〈派對俠〉MV的經典場景，讓粉絲直呼「看到高捷『熱鬧熱鬧 』那句話，太有意思了」、「玖壹壹就是不給各位後悔的」，並猛誇「洋蔥變型男了」，驚嘆他瘦成閃電。

洋蔥瘦身有成。（混血兒提供）

新歌〈南北二路〉由春風、洋蔥、健志三位成員和金曲製作人海大富共同創作，結合了台灣廟會文化與都市蹦迪風格，表達玖壹壹對家鄉台中的深厚情感，以及積極向上的生活態度，歌詞「來蓋一座不夜城，我騎上千里馬，從來不是一個人，一起化身派對俠」，更是致敬當年的夯曲〈派對俠〉。

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玖壹壹。（混血兒提供）

玖壹壹表示：「新專輯《南北二路》以台灣人的律動為靈魂，把生活裡的酸甜苦辣轉化為舞曲節奏，不論面對哪種情緒，我們都相信『沒有什麼是派對解決不了的事，如果有，那就派對兩次！』」

他們也呼籲「南北二路」粉絲們，在11／9、10齊聚台中水湳中央公園，共同迎接「南北貳路音樂節」，此次還有動力火車、沈文程、王識賢、八三夭、高爾宣 OSN、麋先生、TRASH等超強卡司嗨翻中台灣。

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