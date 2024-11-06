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娛樂 最新消息

文化部要斥資百億打造OTT 藍委葉元之：錢很快燒完

〔記者林欣漢／台北報導〕文化部長李遠日前於立法院備詢指出，已向國發會爭取100億元，提高台劇品質及打造台灣自己的OTT平台。國民黨立委葉元之今（6）日質詢時以Disney+為例，認為應該將錢集中用在提高影劇內容品質，用於打造平台反而資源分散，100億很快就燒完。對此，國發會主委劉鏡清表示，國發基金績效很重要，會向李遠反映。

國民黨立委葉元之。（葉元之提供）國民黨立委葉元之。（葉元之提供）

葉元之指出，投資平台是一個非常燒錢的作法，Disney+從2021到2023年，分別花了80億、100億、110億美元用於內容投資，但分別虧損16億、22億及15億美元，投資多卻虧損。要做平台沒有那麼容易，文化部之後可能還會繼續跟國發基金要錢。

葉元之問劉鏡清，國發基金投資100億元的目的是甚麼？是為了投資賺錢還是有其他目的？劉鏡清解釋，是為協助振興文化產業，不完全以賺錢為目的。葉元之質疑：「虧損也沒關係？」劉鏡清則說「倒不全然」，還是希望能有獲利，看到績效。

葉元之也追問，國發基金後面還有這麼多銀彈可以投注在OTT上面嗎？劉鏡清說，這次的額度是匡列100億元，用完才有可能再匡列。葉元之則說，按照Disney+燒錢速度，這100億元應該很快就用完了。

葉元之說，李遠把打造OTT平台當作提升台灣影視外銷的萬靈丹，其實是本末倒置，內容才是重點。他表示，Netflix可以做的這麼好，是因為投資影集《紙牌屋》，用大數據分析的方式去研究什麼樣的影片能打入國際，平台也因為《紙牌屋》一炮而紅。「內容為王」，不是用平台去帶動內容發展。

葉元之指出，國發基金未來若還要支持台灣影視產業，應該要把錢花在內容上面，像是吳慷仁就曾說過台灣的題材受限，所以去對岸發展；國發基金很多都投資在所謂有「台灣價值」的影片，導致很多影迷也離開了。

葉元之說，除非文化部打造OTT不是為了娛樂產業，是要做OTT版的公共電視，只是為了宣揚台灣價值。劉鏡清則承諾，會將相關意見向文化部反映。

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