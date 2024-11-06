南珉貞姊妹台灣合體！「露性感蠻腰」嗨揭新身分：簡直圓夢

南珉貞及妹妹南至苑合體拍攝廣告。（拉斯維加斯娛樂城提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕韓籍啦啦隊女神南珉貞及她的妹妹南至苑日前合體拍攝手遊廣告，首次合體拍攝廣告的南氏姊妹，用逗趣滿點的互動引來一片笑聲。身為「挑食鬼」的南珉貞這次在廣告中不僅大展精湛舞技，還帶來了一連串搞笑花絮，讓粉絲們直呼「超好笑！」。

她透露自己是因為家人的關係才走上啦啦隊之路，甚至對於能來台發展非常的感激。而被問到對哪場賽事最有印象時，南珉貞更爆料自己來台最難忘的是台灣粉絲的熱情互動，像是在夏天比賽應援時被粉絲用水槍洗禮，笑稱「這可是韓國沒有的特殊待遇！」這些生活點滴都讓她感到十分不可思議。

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南珉貞獨家獻上「三振舞」為世界12強棒球賽參賽選手應援。 （拉斯維加斯娛樂城提供）

被網友譽為「台妹小南」的南珉貞，對於此次手遊邀請合作感到相當榮幸，因為她超級愛台灣，廣告呈現出來也是滿滿台灣情懷，南珉貞提到，除了工作，來台灣時她和妹妹總愛尋找道地美食，而私下放鬆時最愛躺在床上打手遊，難掩興奮地說：「能拍攝這次的遊戲廣告，簡直圓夢，因為我本身就是個手遊迷！」

南珉貞還開跳「三振舞」熱力應援參賽球員，甜美度十足的姊妹倆讓現場笑聲不斷，南珉貞姊妹的首度合體也迅速成為討論熱點，尤其是妹妹的可愛韓式國語發音更讓觀眾笑翻。不少粉絲直呼希望能常見到她們姊妹檔在台活動，期待她們在台灣有更多發展機會。

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