林岱縈和已逝母親牽起陰陽連結 「超狂演唱會驚喜」本週末登場

出道11年「零死角女神」林岱縈即將舉辦人生首場演唱會。（紅心字會提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「零死角女神」林岱縈將在本週六（9日）舉辦「Calculate Love」演唱會，除了趕忙彩排外，她特別向曾連續二年拿下「TFDA 時裝設計新人獎」首獎及「台北好時尚TOP時裝設計大賞」金獎的新興設計師胡俊丞拜師學藝，親手打造專屬於自己的舞台服裝，取名為「美好年岱」，分享學生時期的故事及進入演藝圈，從啦啦隊蛻變為歌手，終於要迎接人生首場個人演唱會的心路歷程。

林岱縈拜師學藝為演唱會打造表演服。（紅心字會提供）

設計師胡俊丞說，美麗有不同的樣態，當我第一眼看到岱縈就很喜歡她，她的笑容很迷人、甜美，所以在服裝的色系上，是選用粉紅色蕾絲疊上淺綠色內裏，裙身下擺是以全手工剪裁，呈現出自然的花瓣形狀；搭配以粉紅色漸層及綠色紗、金蔥布料所製作的蝴蝶翅膀，與服裝整體的結合，看起來就像是這對翅膀猶如是從岱縈身上長出來的一樣，祝福她的演藝事業能夠自在飛翔。林岱縈說，因為花朵跟蝴蝶，就像是天生一對，也期盼自己以後「一直走花路吧」未來都很順利，只發生好的事。

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林岱縈在車縫的過程中，思念已逝的母親。（紅心字會提供）

在製作服裝的過程中，林岱縈從學習設計到繪製草稿，打版、運用鐵絲製作骨架、打造翅膀花紋的脈絡、挑選布料、剪裁、車縫、熨燙等，每個步驟環節一點都不馬虎；林岱縈說：「以前家政課要學縫韌，我是全班最高分，同學都會圍著我說，妳怎麼可以縫的那麼好，這次能和胡俊丞的品牌agâru合作，得到老師的親自傳授秘訣，實在是太難得的經驗。」

（由右至左）林岱縈向台北好時尚TOP時裝設計大賞金獎設計師胡俊丞拜師學藝。（紅心字會提供）

在車縫的過程中，林岱縈也說，小時候家裡也有二台縫紉機，媽媽在車東西的時候，我都會在旁邊幫忙，把線頭用小剪刀剪掉，幫忙翻口袋之類的，所以一看到縫紉機，我就會想起過世的媽媽，彷彿與祂有了另一種連結，好像祂也在為我打造這套表演服，而我可以回到小時候，在一旁當媽媽的小幫手。

林岱縈人生首場「Calculate Love」演唱會11月9日（六）晚上七點，於台北三創Clapper Studio舉行，她也透露演唱會上，已預備演唱20首膾炙人口歌曲，人氣女團TOH、韓國勵齊女孩及草爺也將會擔任嘉賓。

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