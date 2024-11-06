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娛樂 最新消息

歐耶自爆高鐵偷放屁 為顧形象「冒充董至成」

〔記者林欣穎／台北報導〕脫口秀喜劇演員歐耶、艾董和Q毛三人在客家電視《怪客臨門》節目首次同台，為吃免費客家菜，以客家美食為主題進行即興表演，其中歐耶竟自爆曾經在高鐵車廂內偷放屁被發現，為了顧及形象竟稱自己是董至成。

歐耶自爆曾在高鐵車內偷放屁被發現，為顧及形象竟自稱董至成。（客台提供）歐耶自爆曾在高鐵車內偷放屁被發現，為顧及形象竟自稱董至成。（客台提供）

歐耶描述當時的情況是因為一排三人的座位剛好坐中間，中途左右鄰座下車只剩他一人，便放心解放偷偷放屁，不料卻被前座的小朋友發現還向自己的阿公告狀！急情之下為顧及形象，他一方面道歉大方承認是自己偷放屁，一方面卻跟祖孫倆人謊稱自己是董至成，讓現場觀眾聞言大笑不已。

艾董則是分享了自己對婚姻的看法，覺得房子與車子的折舊率都不如婚姻的折舊率高，因為婚禮上的「新」郎與「新」娘結束後就變成「老」公與「老」婆！當他提到所有的情歌都是描述婚前的戀人生活，主持人宋明翰立刻提出反證「家後」，艾董卻回應那比較像是在講癌末，又引發現場一陣笑聲表示認同。

喜劇演員歐耶（右）、艾董（中）和Q毛三人在客家電視《怪客臨門》節目首次同台。（客台提供）喜劇演員歐耶（右）、艾董（中）和Q毛三人在客家電視《怪客臨門》節目首次同台。（客台提供）

入圍今年金鐘獎綜藝節目獎的《怪客臨門》，結合了傳統說唱藝術與當代的脫口秀喜劇表演，新一季邀請東區德、瑞恩、涵酸少女等前來助陣，甚至將帶有刻板印象的客家俗諺語，轉化成逗笑的諧音梗，除了每週日晚間9點在客家電視頻道播出，也在YouTube同步上架。

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