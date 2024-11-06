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娛樂 最新消息

快把阿嬤唱沒了！吳姍儒「唱台語歌鬧笑話」影片破30萬人看

〔記者林欣穎／台北報導〕全台語TALK秀選秀節目《Talk Talk秀台語》由「Sandy」吳姍儒與浩子主持、許效舜及黃豪平擔任評審，本週節目來到第二階段淘汰賽，客座評審找來「台灣濱崎步」王彩樺，她一出場就帶來精彩的演出，一看到吳姍儒馬上伸手摸著她的孕肚：「趕快來摸一下，看看我還能不能再生一個」逗得大家全場笑哈哈。

吳姍儒（左）開唱台語歌、 選手山豬妹妹陳沛冪分享對付奧客妙招。（公視台語台提供）吳姍儒（左）開唱台語歌、 選手山豬妹妹陳沛冪分享對付奧客妙招。（公視台語台提供）

本週節目到第七集，主持人們的台語程度都越來越好，節目第二季也如火如荼的準備中！其中第一集「台語小白」吳姍儒透露自己都是聽台語歌學台語的片段在網路爆紅，總瀏覽突破30萬，原來是她把黃乙玲經典歌曲《無字的情批》的歌詞「阿嬤毋捌字」唱成「阿嬤袂講話」，在旁的浩子順著接唱「阿嬤袂喘氣 」，台上台下笑成一片，也在網路上發酵備受討論。吳姍儒表示：「我現在台語進步很多了啦！台語不好可以練習，參加海選就是跨出一大步」，熱情鼓勵大家不要怕台語不好不敢參加，在這裡絕對可以獲得更多意想不到的收穫。

《Talk Talk秀台語》第二季籌備已經全面啟動，舜哥（左起）吳姍儒、王彩樺、黃豪平、浩子。 （公視台語台提供）《Talk Talk秀台語》第二季籌備已經全面啟動，舜哥（左起）吳姍儒、王彩樺、黃豪平、浩子。 （公視台語台提供）

《Talk Talk秀台語》節目收視屢創佳績，為了晉級每個選手都使出渾身解數，其中參賽選手「山豬妹妹-陳沛冪」12年前因為在遊覽車上用台語叫賣特產而一夕爆紅，此次參與節目比賽，山豬妹妹的比賽片段也大受觀眾以及網友青睞，其中「奧客論」教導大家如果遇到無理的奧客應該怎麼處理的影片，上架不到兩天已經突破60萬大關的瀏覽，隨著賽事的推展，大家的演出也越來越有架勢跟專業，網路平台上大家對於第二季節目的詢問度非常熱烈，製作單位再次呼籲大家：《Talk Talk秀台語》第二季籌備已經全面啟動，歡迎密切關注節目《Talk Talk秀台語》官方粉絲頁，一起為台語傳承盡份心力。

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