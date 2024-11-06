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徐若瑄爆罹癌首發聲！公開近照曝病況：我現在很好

徐若瑄爆罹癌後在社群曝光近況。（翻攝自IG）徐若瑄爆罹癌後在社群曝光近況。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星徐若瑄今（6）日傳出年初健檢發現罹患甲狀腺癌零期，所幸發現早，目前病情已獲控制。稍早她也在IG首度發聲，分享心情與病況。 

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徐若瑄指出自己一直都很養身，並有健身好習慣，飲食方面也很注重營養均衡，「特別是孩子還小，我會健健康康的陪他很久，為母則強，我哪有那麼容易被打敗，無奈有點家族遺傳的基因，還好全家都有固定健檢的習慣，才得以提早發現並且治療，感謝所有醫療團隊的照顧。」

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徐若瑄感嘆直呼：「我覺得自己很幸運。」亦提醒大家要固定做健檢，「畢竟有些問題身體不會感到不適，但需要去處理的；面對問題我們正面樂觀，就會有堅強勇敢的信念」，她並透露手術後2、3個月內不適合演出，在配合醫生叮嚀之下，努力做喉嚨復健、勤按摩，並在傷口癒合後開始上唱歌課，如今已經慢慢找回自己的聲音。

最後徐若瑄向粉絲報平安：「別擔心，我現在很好喔！」

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