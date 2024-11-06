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劉德華唱《中國人》 前立委謝欣霓腦筋急轉彎想改名

劉德華重返小巨蛋，卻因唱《中國人》引發爭議。（資料照，記者王文麟攝）劉德華重返小巨蛋，卻因唱《中國人》引發爭議。（資料照，記者王文麟攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港藝人劉德華4場台北小巨蛋演唱會圓滿落幕，4日已搭機離台，但他唱《中國人》連日來引發爭議，中國媒體《央視新聞》5日突在微博發文配圖「我們都是中國人」，號召網友分享，事件餘波盪漾。

民進黨前立委謝欣霓昨在臉書提出個人看法，她說：「劉德華唱《中國人》，就跟小巨蛋內有數萬個劉太太一樣，反正也不會成為事實。」發文後引起大批網友共鳴。

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特別的是，有位網友提醒謝欣霓：「妳有去過一次。」謝欣霓沒否認回應：「可是我堅持當梁太太。」該名網友又留言：「朝偉是嘉玲的。」沒想到謝欣霓也腦筋急轉彎說：「那我改名叫嘉玲吧！」

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《央視新聞》5日在微博發文，對劉德華在台灣唱《中國人》大為讚賞，呼籲中國網友分享劉德華演唱影片：「#我們都是中國人#為我們共同的名字，驕傲轉發！」接著又自製圖卡，寫下「我們都是中國人」，要網友接力轉發，台灣歌迷則怒批失望，掀起一波政治口水戰

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