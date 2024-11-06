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不只徐若瑄 這些藝人也罹患甲狀腺癌

南韓演員張根碩8月對外宣布罹患甲狀腺癌。（翻攝自Youtube）南韓演員張根碩8月對外宣布罹患甲狀腺癌。（翻攝自Youtube）

〔記者林南谷／綜合報導〕49歲女星徐若瑄今（6）日傳出在年初經健檢發現罹患甲狀腺癌，一度哭喊「怎麼會是我？」隨即住院勇敢面對接受治療，目前已恢復健康，不只徐若瑄，本土劇女星兵家綺、南韓演員張根碩也是甲狀腺癌病患。

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今年50歲的兵家綺是在去年底確認罹患甲狀腺癌，入院動刀接受手術，並將甲狀腺全切除，時隔近一年，近期復出拍攝民視八點檔《愛的榮耀》飾演命運多舛富豪

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而南韓演員張根碩去年10月也被確診罹癌，在得知診斷後，火速與醫療團隊討論後立刻暫停演藝工作，並在今年5月接受手術，8月才對外宣布罹患甲狀腺癌。

兵家綺去年底動甲狀腺癌手術，休養一年後近期接拍八點檔《愛的榮耀》。（資料照，民視提供）兵家綺去年底動甲狀腺癌手術，休養一年後近期接拍八點檔《愛的榮耀》。（資料照，民視提供）

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張根碩透露去年10月健檢時突然發現不對勁，醫生要求他抽血及做更深入檢查，最後告知他「罹癌」消息，他當下忍不住脫口：「蛤？我會死嗎？」光是聽到「癌症」這個字，已令他感到十分恐懼。

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