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娛樂 最新消息

「寬姐」狠嗆王定宇 陳揮文揭不敢回嘴內幕

立委王定宇（左）發文，「寬姐」邱瓈寬追殺到社群留言開轟。（本報合成照，資料照／記者王文麟攝）立委王定宇（左）發文，「寬姐」邱瓈寬追殺到社群留言開轟。（本報合成照，資料照／記者王文麟攝）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港天王劉德華睽違11年又在台灣舉辦演唱會，只不過遇到康芮颱風鬧事。立委王定宇先前批評劉德華是「媚共藝人」，沒想到演藝圈大姐大「寬姐」邱瓈寬在王定宇發文底下留言嗆罵，王定宇不敢回嗆，名嘴陳揮文揭背後原因竟是王定宇「曾被修理過」。

劉德華睽違11年在台北小巨蛋舉辦演唱會。（本報資料照，記者王文麟攝）劉德華睽違11年在台北小巨蛋舉辦演唱會。（本報資料照，記者王文麟攝）

王定宇日前批評劉德華「媚共」，邱瓈寬嗆辣直接殺到社群在貼文下開轟：「你他X是妒恨人家長的比你帥比你有才華？就輸你不會劈腿？你才該滾回去耍你的政治寶！舔你的綠屁眼！少在那找藝人說事！尤其是找優質藝人說事！我呸！不好意思跟大官說呸！重來⋯我呸呸呸！！！」一時許多網友前往朝聖，還指名要在邱瓈寬底下留言。

邱瓈寬追殺到王定宇粉絲專業留言開嗆。（翻攝自臉書）邱瓈寬追殺到王定宇粉絲專業留言開嗆。（翻攝自臉書）

經過邱瓈寬一番指教後，王定宇並未回嘴、辯駁。名嘴陳揮文在節目《新聞大白話》當中笑：「王定宇為什麼不敢去嗆寬姐？是因為王定宇之前被修理過，但不好的事情，就不方便講了。」

陳揮文神神秘秘說，邱瓈寬人面廣，無論人在海內外都能處理，不過陳揮文也說：「王定宇會看人，如果現在是另一資深媒體人黃暐瀚開罵，王定宇早就譙回去了」。

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