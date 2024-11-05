炎亞綸下月離開台灣進軍韓國！同行「星二代」曝光

李玉璽 炎亞綸（晴空鳥提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕炎亞綸與旗下藝人李玉璽即將攜手進軍韓國，於12月14日在首爾CG Art Hall舉辦首次見面會，活動特別安排兩人互相擔任對方的主持人，韓國粉絲將親眼見證金鐘獎最佳主持人炎亞綸的「炎式幽默」與李玉璽在綜藝節目中展現的「李式璽感」。

炎亞綸讚賞李玉璽的主持充滿「璽」感，輕鬆活絡現場氛圍；李玉璽則認為炎亞綸主持風格帶著一股「炎」熱能量，「炎亞綸如火般熱情，細膩中帶著鋒芒，總能瞬間點燃現場氣氛，讓每個環節都充滿張力與活力。」

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李玉璽 炎亞綸（晴空鳥提供）

炎亞綸透露，這次互相主持的靈感來自於兩人之前於時裝周拍攝的「帶壞炎老闆」短影片，粉絲瘋狂轉發，點閱直逼50萬次，炎亞綸笑喊：「很期待看看李玉璽會怎麼『帶壞』我！」

李玉璽 炎亞綸（晴空鳥提供）

炎亞綸近來除陸續在香港、澳門舉辦音樂會外，距離上次公開在韓國活動已有五年，對他和粉絲來說都別具意義。李玉璽憑藉電影《我的少女時代》打開亞洲知名度，該片吸引了眾多韓國粉絲的目光，這次也特別準備了電影主題曲《我們青春》以及田馥甄的《小幸運》，將重現電影中的動人時刻。

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