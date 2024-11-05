晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

炎亞綸下月離開台灣進軍韓國！同行「星二代」曝光

李玉璽 炎亞綸（晴空鳥提供）李玉璽 炎亞綸（晴空鳥提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕炎亞綸與旗下藝人李玉璽即將攜手進軍韓國，於12月14日在首爾CG Art Hall舉辦首次見面會，活動特別安排兩人互相擔任對方的主持人，韓國粉絲將親眼見證金鐘獎最佳主持人炎亞綸的「炎式幽默」與李玉璽在綜藝節目中展現的「李式璽感」。

炎亞綸讚賞李玉璽的主持充滿「璽」感，輕鬆活絡現場氛圍；李玉璽則認為炎亞綸主持風格帶著一股「炎」熱能量，「炎亞綸如火般熱情，細膩中帶著鋒芒，總能瞬間點燃現場氣氛，讓每個環節都充滿張力與活力。」

李玉璽 炎亞綸（晴空鳥提供）李玉璽 炎亞綸（晴空鳥提供）

炎亞綸透露，這次互相主持的靈感來自於兩人之前於時裝周拍攝的「帶壞炎老闆」短影片，粉絲瘋狂轉發，點閱直逼50萬次，炎亞綸笑喊：「很期待看看李玉璽會怎麼『帶壞』我！」

李玉璽 炎亞綸（晴空鳥提供）李玉璽 炎亞綸（晴空鳥提供）

炎亞綸近來除陸續在香港、澳門舉辦音樂會外，距離上次公開在韓國活動已有五年，對他和粉絲來說都別具意義。李玉璽憑藉電影《我的少女時代》打開亞洲知名度，該片吸引了眾多韓國粉絲的目光，這次也特別準備了電影主題曲《我們青春》以及田馥甄的《小幸運》，將重現電影中的動人時刻。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中