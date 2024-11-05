（影音）摸鼻成經典 向佐大方靠媽「露奶露背」

向佐今日走紅毯身穿一襲女裝，舉起右手時，意外露點。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕香港影視大亨向華強長子向佐與台灣女星郭碧婷婚後雖然數度傳出婚變消息，但兩人卻用實際行動破除謠言。今（5）日向佐走紅毯，一身雪白女裝現身驚豔全場。

向佐穿女裝有幾分神似張根碩。（翻攝自微博）

向佐在微博發文，分享身上的衣服是臨時跟媽媽「向太」借來的，難怪華貴無比。向佐身穿雪白毛大衣、搭配銀色吊墜、耳飾，足踏白色靴子，說真的，看起來造型十分前衛，還有網友稱讚他很像韓星張根碩。

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向佐大秀美背。（翻攝自微博）

只不過在紅毯上，向佐大秀後背的同時，忍不住舉起右手，毛大衣因為姿勢改變，不聽話地緩緩下滑，瞬間露出了「謎之小點點」。向佐感到胸前一涼，趕緊抓住上衣，但走光畫面早就被媒體捕捉。

向佐說身上的衣服是跟媽媽借的。（翻攝自微博）

照片曝光後網友紛紛留言，稱讚向佐穿女裝還挺美的，並說「還得是向佐老師，玩得開，誰看誰樂呢」、「大膽嘗試果然讓人眼前一亮，有被驚艷到」、「過分了過分了，太潮流了哥」。

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