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娛樂 最新消息

（影）不只席琳狄翁！潘若迪化身賀錦麗 「他」扮川普超傳神

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人潘若迪日前因為Cosplay席琳狄翁，神複製裝扮與五官，掀起網友熱議。然而，他近日再度搭上時事話題，隨著美國總統大選到來，他模仿起美國民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris），還與對手兼前美國總統川普（Donald Trump）同框，兩人一出場就令網友笑翻。

潘若迪（左）扮新角色竟是賀錦麗。（翻攝自IG）潘若迪（左）扮新角色竟是賀錦麗。（翻攝自IG）

近日美國總統大選打的火熱，將於11月5登場，潘若迪也緊跟時事，透過節目上演美國總統辯論會情節，特別戴上波浪捲假髮、身穿淺藍色西裝，變身「賀錦麗」，獲主持人Melody讚賞「五官深邃，真的很美」，但另一主持人沈玉琳卻直言很像「陳美鳳」，此言逗笑全場來賓。

而趙正平戴上招牌金色假髮與黑西裝紅領帶，還特別化泛紅臉妝，想要模仿川普，只是他在和Melody進行英文訪談實戰時，只用「Ya」跟「What」回應，搞笑互動也引起一陣爆笑。

潘若迪（右）扮演賀錦麗、趙正平模仿川普。（翻攝自YT）潘若迪（右）扮演賀錦麗、趙正平模仿川普。（翻攝自YT）

影片曝光短短幾天，已經累計近10萬人點閱，網友紛紛留言大讚，「找潘若迪是最正確選擇」、「我還沒開始看他們模仿，看到川普和賀錦麗的裝扮就已經笑翻了」、「到川普才開始好笑！結果是亂拳打死老師傅，我個人給川普最高分，尤其是跳舞那段！」、「趙哥跟潘老師找到第二春了」。

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