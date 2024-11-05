余祥銓一句話惹怒老婆遭撻伐！歐弟嘆：我第2次婚姻才懂

〔記者林欣穎／台北報導〕余祥銓與老婆柔柔去年6月結婚，同年11月迎來寶貝女兒「小元寶」，一家3口生活幸福，時常會在社群分享育兒日常，而日前余祥銓錄製中天《小明星大跟班》分享曾因一句話就讓柔柔氣到不行，來賓們聽完都直呼是他活該。

余祥銓因一句話讓柔柔氣到不行。（中天提供）

余祥銓提到：「我老婆產後身材還沒恢復時，我拍了她的肩膀說『很厚實』，她的臉變了，我不安感整個上來，我做什麼她都過來罵，我做牛做馬、做了各種補救方式，她氣都沒有消。」

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而柔柔甚至氣到在受訪時忍不住向媒體訴苦，余祥銓說：「過了一個禮拜，我們去錄影，記者訪問時，她把這件事講出來，記者就吐槽我，新聞片段播出後，我還被網友炎上。」

「歐弟」歐漢聲。（中天提供）

在場來賓聽完都覺得是他活該不懂得體諒老婆，歐漢聲則分享自己的做法：「你下次結婚就懂了，我也是第2次結婚才懂，像我老婆現在在月子中心，她只要說『我好胖』，我都會一直講『妳哪裡有胖，妳超瘦的好不好』。」

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