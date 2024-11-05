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娛樂 最新消息

「南台灣最正啦啦隊」死會了？ IG露餡了...男友疑為「富邦歐巴投手」

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕統一獅啦啦隊UniGirls、被譽為「南台灣最正啦啦隊」的「瑟七」林沂玟，今年推出首部個人寫真《2025寫真月曆》仍在預購中，而她的感情世界同樣受到關注。不料，現在傳出女神已死會，有網友指出，瑟七的另一半疑似是富邦悍將的年輕投手，甚至翻出雙方社群中交往的跡象

統一獅啦啦隊UniGirls成員瑟七。（翻攝自IG）統一獅啦啦隊UniGirls成員瑟七。（翻攝自IG）

作為統一獅Uni-Girls的人氣成員，瑟七的感情狀態一直備受關注，先前和富邦悍將應援團長「阿崔」崔維斯傳緋聞的她，現在遭爆其實男友另有其人。4日有網友在PTT發文暗示，「歐巴喜歡吃饅頭，真的假的啊！」，指「韓系歐巴」24歲富邦悍將投手李東洺，疑似與大他一歲、綽號「饅頭」的啦啦隊人氣成員瑟七戀愛ING。且陸續也有網友在瑟七與李東洛的社群挖出各種蛛絲馬跡。

網友翻出瑟七跟富邦投手李東洺疑似戀愛的跡象。（翻攝自PTT）網友翻出瑟七跟富邦投手李東洺疑似戀愛的跡象。（翻攝自PTT）

消息曝光後，大批網友心碎，論壇上充滿哀號，表示對於瑟七與李東洛戀愛的消息不能接受，「我破防了」、「阿崔只是來當煙霧彈的」、「反正我是破防了」、「心碎了」。

「韓系歐巴」富邦悍將投手李東洺。（翻攝自IG）「韓系歐巴」富邦悍將投手李東洺。（翻攝自IG）

據《中時新聞網》報導，瑟七所屬的經紀公司藝維克國際娛樂回應：「對於女孩們私下正常交友，我們都不會干涉也不會過問，就希望大家專注在他們場上的表現及個人的作品」。

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