蔡壁如支持黃國昌代理主席 張益贍：欺騙選票政客組合

台中市政府顧問、民眾黨前立委蔡壁如。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台北地檢署持續偵辦京華城案，檢方認定民眾黨主席、台北市前市長柯文哲涉犯貪汙收賄、圖利等罪，且有勾串之虞，上周裁定延長羈押2個月，柯文哲遭延押2個月，黨主席身分請假期限將至，地方討論民眾黨代理主席人選，台中市政府顧問、民眾黨前立委蔡壁如表態支持立委黃國昌代理。

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蔡壁如支持立委黃國昌代理主席，柯文哲前幕僚張益贍隨即在臉書發文揶揄：「民眾黨〔創黨之母〕蔡壁如支持黃國昌任代理主席？！那麼去年應該是解散民眾黨，直接併入時代力量，而不是黃國昌退出時代力量，為了當立委才加入民眾黨吧！就是一群邏輯錯亂，沒有思想，欺騙選票的政客組合！」

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而蔡壁如支持立委黃國昌代理主席並表示，在民眾黨危急時刻，只要黨需要她，她願意挺身而出，參選下屆黨主席。不過，依公務人員行政中立法第五條規定，公務人員不得兼任政黨或其他政治團體職務，她現有公務人員身分，依法須先辭去市府顧問。

對此，台中市府表示，「因為還沒發生，不作假設性回應。」

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