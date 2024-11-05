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娛樂 最新消息

家寧認3年前陷入恐慌！ 「無預警提Andy」揭辛酸血淚

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「眾量級CROWD」Andy、家寧日前證實9年情斷，家寧開設新頻道「秘月期POPOO」，首支影片談吐舉止讓網友覺得詭異，捲入心靈課程風波，引發外界熱議，她昨（4日）首度對外發聲，無預警提及Andy，更坦言2、3年前遭遇人生低潮，陷入恐慌，「我沒辦法接受我自己。」

眾量級日前宣布分手，家寧4日無預警提及Andy。（翻攝自YT）眾量級日前宣布分手，家寧4日無預警提及Andy。（翻攝自YT）

家寧昨日上傳新片，她解釋，頻道名稱「秘月期POPOO」取名和心靈課程無關，而是新頻道希望打造和粉絲「秘境感」，「月期」象徵旅程中短暫快樂；至於POPOO的的第一個PO，她說源自拉丁文potentia，意指力量潛能，第二個PO是POST，會多一個O只是單純營造節奏可愛感。

家寧提到，成為YouTuber之後，曾遭遇許多困境。回憶起沒沒無聞的過往，她哽咽地說，「甚至連Andy被他媽媽叫回去種田，我就覺得不行，我一定要再嘗試最後一次」。所幸她成功說服周遭親友再給予最後一次機會，爆紅後持續耕耘8年至今，頻道累積超過200萬名訂閱者。

不過，兩人爆紅後，家寧突然於2、3年前陷入創作瓶頸，自認因為沒靈感感到恐慌，也找不到拍片的意義，「我感覺起床的第一件事情就是想劇本、拍片，後來就是為了拍而拍，不是我想要做的一件事。」後來她放下相機，找尋自己真正熱愛的事，回過頭才發現最喜歡的還是拍片，不僅重拾興趣並開設新頻道，也成功達到拍片與工作之間的平衡

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